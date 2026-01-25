Ключевые моменты:

В Одессе с 2019 года действует устный мораторий на МАФы.

Новые ларьки появляются, несмотря на запреты.

МАФы в Одессе: почему мораторий не работает

С 2019 года в Одессе действует устное распоряжение мэра, которое запрещает устанавливать новые МАФы. Однако официального документа нет, поэтому предприниматели жалуются, что легально получить разрешение почти невозможно, а сами ларьки при этом продолжают появляться.

Установка новых МАФов заметили на улице Королева и на Привокзальной площади.

Как отмечает депутат Одесского горсовета Петр Обухов, возможность установить МАФ часто зависит не от правил, а от связей. По его словам, люди, приближенные к городской власти, могли за небольшие деньги оформить документы, а затем сдавать ларьки в аренду за 800–1000 долларов в месяц.

При этом ради «временных сооружений» нередко уничтожают зеленые зоны, а в некоторых районах улицы фактически превратились в стихийные рынки. Такая застройка, по мнению депутата, не отвечает интересам большинства одесситов.

Новые правила установки МАФов: что дальше

Сейчас Одесский горсовет разрабатывает новые правила размещения МАФов. По мнению Петра Обухова, некоторые предприниматели стараются успеть установить ларьки именно сейчас — в период нестабильности в городской власти и до утверждения новых норм.

Депутат призывает прекратить хаотичную установку торговых точек, ограничить количество мест для МАФов и распределять их через открытые конкурсы. Доходы от разрешений, по его мнению, должны поступать в городской бюджет, а не оседать у посредников.

Также он потребовал от управления торговли временно остановить подписание новых договоров на установку МАФов и пообещал поднять этот вопрос на ближайшей сессии горсовета.

Напомним, летом одесситов возмутило появление торгового павильона на пляже Ланжерон. Сооружение перекрывало утреннее солнце, которое посетители любят встречать под звуки пианино.



Фото — Facebook Петра Обухова