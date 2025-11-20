Ключевые моменты

Старые правила эксплуатации пляжей отменены из-за изменений в законодательстве.

Новые участки больше нельзя напрямую сдавать в аренду — теперь возможна только аренда земель через прозрачные торги.

Десятки действующих договоров аренды прокуратура пытается расторгнуть в судах, некоторые иски уже выиграны.

Аренда пляжей и новые требования закона

На очередной сессии Одесского горсовета депутаты проголосовали за отмену правил эксплуатации пляжей, утвержденных еще в 2007 году. За решение высказались 37 депутатов. Против и воздержавшихся не было.

Причина отмены — существенные изменения в законодательстве. Новый закон Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества» больше не позволяет передавать пляжи в аренду как объекты благоустройства или гидротехнические сооружения. Теперь их можно сдавать только как земельные участки водного фонда — через открытые земельные торги, с более высокой арендной платой и полным запретом на строительство, установку МАФов, ограждений и коммуникаций. Разрешены только услуги вроде аренды шезлонгов.

Директор юрдепартамента мэрии Инна Поповская подчеркнула: новых «пляжных правил» не будет — все, что касается содержания зон отдыха, пропишут в правилах благоустройства. А вот вопросы аренды регулируются исключительно законом, и здесь город не может менять условия, пишет «Думская».

При этом ранее заключенные договоры продолжают действовать. Прокуратура уже пытается расторгнуть их в судах, считая эти сделки «мнимыми». По версии правоохранителей, под видом аренды берегозащитных сооружений фактически сдавались земельные участки по смешной цене — 74–100 грн за квадратный метр. Уже подано около 30 исков, касающихся пляжей Ланжерона, Дельфина, Отрады и Фонтана. Один из них — против компании «Едельвейс 2011», арендующей 6000 кв. м песка в Отраде, — суд уже удовлетворил.

Журналисты отмечают, что иски пока не поданы против ряда крупных арендаторов, таких как «Ибица» или «Итака», однако прогнозируют, что все договоры аренды рано или поздно будут расторгнуты.

Власти подтверждают, что готовы принять решения судов. Тем временем чиновники работают над общей концепцией развития побережья. Руководитель военной администрации Одессы Сергей Лысак поручил собрать предложения и подготовить ясное видение будущего пляжей — «прозрачное, безопасное и цивилизованное».

Ситуация идет к тому, что старые договоры прекратят действовать, а новые смогут заключаться только как аренда земельных участков. Это, вероятно, приведет к смене арендаторов — останутся лишь те, кто готов работать по новым финансовым и юридическим правилам.

При этом среди одесситов идея аренды пляжей непопулярна. На сессии депутат Петр Обухов выразил уверенность, что платных зон быть не должно. По его мнению, можно передавать право оказывать услуги возле пляжа — сдавать зонтики, шезлонги, продавать еду — но никаких заборов, настилов или бунгало на самой пляжной территории быть не должно. Сейчас действует 57 договоров аренды, последний из которых заканчивается в 2068 году.

