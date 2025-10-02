Ключевые моменты:

35-летний мужчина и его 39-летняя жена были завербованы российскими спецслужбами и готовили теракт против военных.

Они должны были установить замаскированную бомбу у Мемориала 411-й батареи. Взрыв планировался во время нахождения там военнослужащих.

Правоохранители предотвратили теракт: взрывчатку нашли, подозреваемых задержали.

В Одессе задержали пару за подготовку теракта

Одесская областная прокуратура сообщила о задержании супружеской пары, которая готовила теракт в интересах России. По версии следствия, 35-летний мужчина и его 39-летняя жена были завербованы российскими спецслужбами. За выполнение заданий им пообещали от 5 до 10 тысяч долларов США и помощь в выезде из Украины.

План был следующий: пара должна была забрать самодельное взрывное устройство, спрятанное под видом деревянного пня в одном из парков Одессы. Затем — установить его рядом с Мемориалом 411-й береговой батареи, где часто бывают украинские военные. Взрыв должен был произойти именно в момент их присутствия.

Подозреваемые уже забрали «пень» со взрывчаткой и хранили его у себя дома, дожидаясь следующих инструкций. Однако правоохранители сработали на опережение: злоумышленников задержали, а теракт удалось предотвратить.

Во время обысков у них дома нашли взрывное устройство и телефоны с доказательствами связи с врагом. Сейчас пара находится под стражей.

Им объявлено подозрение по статье о подготовке теракта по предварительному сговору. За это им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

