Ключевые моменты:

Женщина платила в магазинах сувенирными купюрами по 1000 гривен.

Предприниматели понесли убытки почти на 6 тысяч гривен.

Полиция сообщила ей о подозрении в мошенничестве.

Мошенничество с сувенирными купюрами в Одесской области

46-летняя жительница одного из сел Буджакской громады купила четыре сувенирные купюры номиналом 1000 гривен с надписями «Это не деньги» и «Сувенир». В тот же день она поехала в один из поселков Бессарабской громады и расплачивалась ими в разных магазинах, получая сдачу уже настоящими деньгами.

На следующий день женщина приобрела еще десять таких же сувенирных банкнот и продолжила обманывать продавцов. В результате ее действий владельцы торговых точек потеряли почти 6 000 гривен.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана — это квалифицируется как мошенничество. По части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

