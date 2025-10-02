Ключевые моменты:

Дмитрий Красин родом из Измаила. С началом полномасштабной войны пошел добровольцем, но только в 2024 году смог попасть в ряды ВСУ.

Служил в зенитном взводе, мечтал о мирной жизни после Победы. В сентябре приехал в отпуск, но внезапно умер в родном городе.

Власти и громада Измаила выразили глубокие соболезнования семье погибшего Героя.

Защитник из Измаила скончался во время отпуска

Измаил скорбит по своему земляку — младшему сержанту Дмитрию Юрьевичу Красину, который служил в составе зенитного взвода 3-й радиолокационной роты. О трагедии сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

Дмитрий родился не в Измаиле, но приехал сюда с родителями, когда ему было всего 4 года. Учился в школе №2, позже окончил училище №38 и получил профессию газосварщика. Служил срочную службу в десантных войсках в Николаеве, после чего вернулся в Измаил, создал семью и жил обычной жизнью.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Дмитрий пошёл добровольцем, но из-за резерва попал в армию только в 2024 году. Он с честью нёс службу, защищал Родину и мечтал после Победы вернуться домой, начать новую мирную жизнь.

В сентябре этого года получил первый отпуск и приехал домой. Но именно в родном Измаиле его сердце внезапно остановилось.

Измаильская громада, городской совет и исполком выразили искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Красина.

Раннее сообщалось, что в боях против российских оккупантов погиб гранатометчик десантно-штурмового батальона Николай Нестеров из Измаила.