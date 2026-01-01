Ключевые моменты:

Почти половина таких преступлений происходит в семьях или близком окружении.

Жертвами становятся дети разного возраста, чаще всего девочки.

Прокуратура настаивает на максимально строгом наказании для виновных.

Преступления против детей в Одесской области

Почти половина преступлений против половой неприкосновенности детей совершается не на улице и не незнакомыми людьми. Чаще всего насилие происходит в семье или среди близкого окружения ребенка. Об этом 30 декабря в эфире Первого городского телеканала сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток.

Так, в одном из вопиющих случаев правоохранители, действуя по оперативной информации, провели обыски у мужчины и обнаружили видеозаписи, на которых он зафиксировал себя со своей племянницей. Сейчас девушке 17 лет, а преступления против нее он совершал, начиная с 7-летнего возраста, в течение длительного времени.

По его словам, дети страдают от действий одного из родителей, отчима, сожителя, родственников или соседей. Такая статистика, как отметил прокурор, является особенно тревожной.

Андрей Сваток рассказал, что лично поддерживает обвинение сразу в трех уголовных производствах, где потерпевшими являются дети. В одном из дел жертвами стали десять девочек в возрасте от 11 до 15 лет. В течение длительного времени в отношении них совершал преступления взрослый мужчина.

Руководитель областной прокуратуры подчеркнул, что правоохранительные органы намерены довести это дело до законного завершения в суде. Он также заявил, что позиция прокуратуры по таким делам принципиальна: все лица, совершившие преступления против детей, должны понести максимально возможное наказание.

