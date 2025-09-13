Ключевые моменты:

В Одессе планируют высадить около 1000 молодых деревьев этой осенью;

Работы выполняются на месте удаленных аварийных и сухих деревьев с использованием новой спецтехники.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работы по сносу аварийных деревьев выполнялись согласно обращениям граждан, в результате непогоды либо в рамках городских целевых программ по благоустройству.

Большинство молодых деревьев будут высаживаться на месте выкорчеванных.

«Осенью предприятие запланировало высадку около 1 тысячи молодых деревьев: ясень, софор, лип, кленов и других. Все деревья крупномерны и приспособлены для посадки в городской среде», – говорится в сообщении.

Также коммунальщики отмечают: корчевка пней – это очень сложная работа. До этого года предприятие не располагало необходимой специальной техникой для удаления пней, что существенно усложняло и затягивало процесс. В настоящее время работы производятся с помощью нового корчевщика пней и трактора мощностью 140 лошадиных сил, предназначенных для своевременного и качественного проведения работ.

«С новым оборудованием озеленители значительно сокращают время на соответствующие физически сложные работы благодаря механизации процесса: если раньше по нормативам на корчевку вручную было запланировано 12 часов, то отныне весь процесс корчевки пня диаметром 70 см занимает 40 минут», – добавили в мэрии.

