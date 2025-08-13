Ключевые моменты:

1000 каштанов вакцинировано в Одессе в 2025 году;

Цель — защита от каштановой минирующей моли;

Метод — инъекция препарата в сосудистую ткань дерева;

Процедура безопасна для экологии и деревьев;

Вакцинация проводится ежегодно с 2017 года.

Минирующая моль является опасным вредителем каштанов. Гусеницы живут и питаются внутри листьев, что приводит к уничтожению лиственного покрова деревьев.

Метод защиты заключается во введении специального препарата в сосудистую ткань дерева. Лекарство распространяется по листьям, делая их несъедобными для личинок моли, что приводит к их гибели. Процедура полностью безопасна для окружающей среды и самих деревьев.

С 2017 года этот способ применяется ежегодно, и уже доказал свою эффективность. Вакцинация помогает сохранить зеленые насаждения города и предотвратить массовое поражение каштанов.

Напомним, работы по вакцинации каштанов в 2025 году обошлись городу в 1 млн грн.

Фото — пресс-служба Одесского горсовета