Ключевые моменты:

На Одессу обрушился кратковременный ливень и шквалистый ветер;

Последствия: повалено 36 деревьев и крупных веток;

Над ликвидацией последствий непогоды работают «Горзелентрест», «Городские дороги», «ЖКС».

Коммунальные службы города — «Горзелентрест», «Городские дороги» и «Жилищно-коммунальные сервисы» — оперативно приступили к ликвидации последствий.

Как сообщили в мэрии, в первую очередь специалисты освобождали проезжие части, тротуары и подъезды к социально важным объектам. Работы завершены по 25 адресам, ещё на 11 локациях продолжаются.

Коммунальщики проводят распил и вывоз деревьев, а также уборку мусора, оставленного стихией.

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