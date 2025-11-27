Ключевые моменты
- Кража в семье — это полноценное преступление, и закон не делает исключений для родственников.
- Во время военного положения ответственность за кражу становится строже, так как это отягчающее обстоятельство.
- Вы имеете право обратиться в банк, собрать доказательства и подать заявление в полицию, даже если виноват ребенок или внук.
- Вы можете требовать возмещения ущерба, а если преступление совершил несовершеннолетний — отвечать будут его родители.
Письмо от читательницы: внук крадет
Тамара Григорьевна, г. Черноморск:
“Добрый день. У меня очень тяжелая ситуация. Я пенсионерка и недавно заметила, что с карты исчезают деньги. Оказалось, что это делал мой внук: он знал пароль от моего телефона и списывал средства. Я в шоке и не знаю, как правильно поступить, ведь это родной ребенок, но я осталась без части пенсии. Подскажите, пожалуйста, что я могу сделать по закону? Имею ли я право обратиться в полицию и как вернуть свои деньги?”
Когда крадут свои: что нужно знать
К сожалению, бывает так, что самые большие потери мы терпим не от незнакомцев, а от собственных детей или внуков. Это огромный стресс: исчезают деньги или вещи, а вместе с ними — доверие. Но важно помнить: закон не делает поблажек для семьи. Кража — это преступление, независимо от того, кто ее совершил.
Украинское законодательство чётко говорит: ваше имущество — это ваша частная собственность, которую государство защищает. Статья 185 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за кражу, и никаких исключений для родственников там нет.
Есть важный нюанс: во время военного положения любая кража считается отягчающим обстоятельством. Это значит, что наказание будет строже.
Поэтому если вы стали жертвой кражи — даже в семье — вы имеете полное право защищать себя и возвращать свои деньги.
Как правильно квалифицируется такая кража
Закон трактует действия родственника просто:
1. Обычная кража (ст. 185 УКУ)
Когда кто-то тайно берет деньги из кошелька, вещи из дома и сдает их в ломбард — это обычная кража.
2. Кража с использованием телефона или банковской карты
Если деньги списали через телефон, онлайн-банкинг или банкомат — это уже несанкционированный доступ к банковской системе. Ответственность — значительно строже.
Что делать сразу: пошаговый план
Шаг 1. Срочно останавливаем потери
Если пропали деньги с карты:
- Позвоните на горячую линию банка.
- Скажите: «Прошу срочно заблокировать карту из-за несанкционированного списания».
Оператор может попросить:
- ФИО, номер карты (если знаете), кодовое слово.
- Когда вы заметили исчезновение денег.
- Какие суммы списались.
- Был ли доступ к телефону.
Также сразу измените пароль на телефоне и в банковских приложениях.
Шаг 2. Собираем доказательства
Без доказательств полиция ничего не сможет сделать.
- Попросите в банке бумажную выписку за 1–2 месяца — с печатью и подписью.
- Выделите даты, время и суммы несанкционированных операций.
Если из дома пропали вещи:
- Составьте список имущества — модель техники, серийные номера, описание ювелирных изделий.
- Если подозреваете ломбард — не выкупайте вещи сами. Это уничтожает доказательства. Вещи должна изымать полиция.
Шаг 3. Пишем заявление в полицию
Обратитесь в ближайшее отделение полиции.
В заявлении нужно:
- описать, что именно пропало, когда и при каких обстоятельствах;
- указать статью 185 УКУ;
- добавить выписку из банка или список вещей;
- если вы знаете, кто это сделал — указать имя.
После этого полиция должна открыть уголовное производство.
Шаг 4. Возврат денег через суд
Параллельно вы имеете право подать гражданский иск:
- о возмещении материального ущерба;
- о компенсации морального вреда.
Если преступление совершил несовершеннолетний внук — материальную ответственность несут его родители или опекуны.
Как защитить себя в дальнейшем
- ПИН-коды, CVC2 и пароли — никому не сообщайте.
- Телефон должен быть защищён надёжным паролем.
- В банке можно установить лимит — например, не больше 200–300 грн в день.
- Если родственникам нужно снимать вам деньги — оформите дополнительную карту с минимальным лимитом.
Помните: обращение в полицию — это не «предательство родственника». Это способ защитить себя и установить границы. Так вы можете предотвратить ещё более серьёзные последствия в будущем.
