Ключевые моменты

Кража в семье — это полноценное преступление, и закон не делает исключений для родственников.

Во время военного положения ответственность за кражу становится строже, так как это отягчающее обстоятельство.

Вы имеете право обратиться в банк, собрать доказательства и подать заявление в полицию, даже если виноват ребенок или внук.

Вы можете требовать возмещения ущерба, а если преступление совершил несовершеннолетний — отвечать будут его родители.

Письмо от читательницы: внук крадет

Тамара Григорьевна, г. Черноморск:

“Добрый день. У меня очень тяжелая ситуация. Я пенсионерка и недавно заметила, что с карты исчезают деньги. Оказалось, что это делал мой внук: он знал пароль от моего телефона и списывал средства. Я в шоке и не знаю, как правильно поступить, ведь это родной ребенок, но я осталась без части пенсии. Подскажите, пожалуйста, что я могу сделать по закону? Имею ли я право обратиться в полицию и как вернуть свои деньги?”

Когда крадут свои: что нужно знать

К сожалению, бывает так, что самые большие потери мы терпим не от незнакомцев, а от собственных детей или внуков. Это огромный стресс: исчезают деньги или вещи, а вместе с ними — доверие. Но важно помнить: закон не делает поблажек для семьи. Кража — это преступление, независимо от того, кто ее совершил.

Украинское законодательство чётко говорит: ваше имущество — это ваша частная собственность, которую государство защищает. Статья 185 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за кражу, и никаких исключений для родственников там нет.

Есть важный нюанс: во время военного положения любая кража считается отягчающим обстоятельством. Это значит, что наказание будет строже.

Поэтому если вы стали жертвой кражи — даже в семье — вы имеете полное право защищать себя и возвращать свои деньги.

Как правильно квалифицируется такая кража

Закон трактует действия родственника просто:

1. Обычная кража (ст. 185 УКУ)

Когда кто-то тайно берет деньги из кошелька, вещи из дома и сдает их в ломбард — это обычная кража.

2. Кража с использованием телефона или банковской карты

Если деньги списали через телефон, онлайн-банкинг или банкомат — это уже несанкционированный доступ к банковской системе. Ответственность — значительно строже.

Что делать сразу: пошаговый план

Шаг 1. Срочно останавливаем потери

Если пропали деньги с карты:

Позвоните на горячую линию банка.

Скажите: «Прошу срочно заблокировать карту из-за несанкционированного списания».

Оператор может попросить:

ФИО, номер карты (если знаете), кодовое слово.

Когда вы заметили исчезновение денег.

Какие суммы списались.

Был ли доступ к телефону.

Также сразу измените пароль на телефоне и в банковских приложениях.

Шаг 2. Собираем доказательства

Без доказательств полиция ничего не сможет сделать.

Попросите в банке бумажную выписку за 1–2 месяца — с печатью и подписью.

Выделите даты, время и суммы несанкционированных операций.

Если из дома пропали вещи:

Составьте список имущества — модель техники, серийные номера, описание ювелирных изделий.

Если подозреваете ломбард — не выкупайте вещи сами. Это уничтожает доказательства. Вещи должна изымать полиция.

Шаг 3. Пишем заявление в полицию

Обратитесь в ближайшее отделение полиции.

В заявлении нужно:

описать, что именно пропало, когда и при каких обстоятельствах;

указать статью 185 УКУ;

добавить выписку из банка или список вещей;

если вы знаете, кто это сделал — указать имя.

После этого полиция должна открыть уголовное производство.

Шаг 4. Возврат денег через суд

Параллельно вы имеете право подать гражданский иск:

о возмещении материального ущерба;

о компенсации морального вреда.

Если преступление совершил несовершеннолетний внук — материальную ответственность несут его родители или опекуны.

Как защитить себя в дальнейшем

ПИН-коды, CVC2 и пароли — никому не сообщайте.

Телефон должен быть защищён надёжным паролем.

В банке можно установить лимит — например, не больше 200–300 грн в день.

Если родственникам нужно снимать вам деньги — оформите дополнительную карту с минимальным лимитом.

Помните: обращение в полицию — это не «предательство родственника». Это способ защитить себя и установить границы. Так вы можете предотвратить ещё более серьёзные последствия в будущем.

