Ключевые моменты:

Инцидент произошел 29 августа на улице Академика Филатова в Хаджибейском районе: двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажки;

Мальчик госпитализирован, его состояние уточняется;

Предварительно известно, что мать ребенка отвлеклась, и малыш забрался на подоконник;

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По данным областного управления полиции, это случилось сегодня после обеда на улице Академика Филатова в Хаджибейском районе города. О том, что травмировался и госпитализирован ребенок правоохранителям сообщили медики.

На место происшествия были направлены сотрудники ювенальной превенции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

«Предварительно установлено, что жительница одной из соседних областей приехала с тремя малолетними детьми к подруге в гости, проживающей в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Когда мать отвлеклась из-за домашних дел, самый маленький ребенок забрался на подоконник и выпал из окна. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации», – сообщили в полиции.

В то же время местные Телеграм-каналы пишут, что когда ставший невольным свидетелем случившегося прохожий забежал в парадную и позвал горе-родителей, оттуда вышли две нетрезвые женщины, которые взяли ребенка и быстро забежали в подъезд.

«Скорая два раза просто трубку не брала, не знаю по какой причине… Все лицо в крови у малыша. Очень надеюсь, что додумались вызвать скорую», – добавил очевидец.

Как сообщалось ранее, в июне этого года в Одессе с последнего этажа пятиэтажки на улице Большой Арнаутской выпал 7-летний мальчик. В результате падения ребенок выжил, но получил тяжелые травмы.

А в мае в жилмассиве Радужном мужчина выпал из окна многоэтажки и «приземлился» на крышу подъезда. Чтобы снять его оттуда, понадобилась помощь спасателей.

Фото иллюстративное