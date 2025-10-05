Ключевые моменты:

  • В Одессе на Даче Ковалевского загорелся трехэтажный жилой дом по улице Верхней;
  • Площадь пожара составила около 100 кв. м, его тушили более двух часов;
  • Пострадавших нет, причины возгорания и ущерб выясняются.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Горел трехэтажный частный жилой дом по улице Верхней. Пожар был настолько сильным, что спасатели работали по повышенному номеру вызова. А чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади 100 кв.м, им понадобилось более двух часов.

Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

