Ключевые моменты:

  • 24 сентября в Одессе произошел пожар на балконе 11-го этажа жилого дома;
  • На пожаре спасли женщину, мужчину и ребенка;
  • Причину пожара спасатели не сообщают.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, горело домашнее имущество на балконе одиннадцатого этажа семнадцатиэтажного жилого дома по улице Виталия Нестеренко.

В Одессе на балконе 11-го этажа высотки произошел пожар

Хотя площадь возгорания была незначительной, сильный дым быстро распространился в квартиру, где находились женщина, мужчина и их дочь.

Пожарные оперативно вывели семью из задымленной квартиры на свежий воздух. На пожаре наиболее пострадала женщина – ее передали медикам.

Причину пожара в ГСЧС не уточняют.

Пожар в Одессе: на 11-м этаже жилого дома

Напомним, ранее на пожаре в центре Одессы спасли 9 человек.

