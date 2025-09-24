Ключевые моменты:
- 24 сентября в Одессе произошел пожар на балконе 11-го этажа жилого дома;
- На пожаре спасли женщину, мужчину и ребенка;
- Причину пожара спасатели не сообщают.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, горело домашнее имущество на балконе одиннадцатого этажа семнадцатиэтажного жилого дома по улице Виталия Нестеренко.
Хотя площадь возгорания была незначительной, сильный дым быстро распространился в квартиру, где находились женщина, мужчина и их дочь.
Пожарные оперативно вывели семью из задымленной квартиры на свежий воздух. На пожаре наиболее пострадала женщина – ее передали медикам.
Причину пожара в ГСЧС не уточняют.
