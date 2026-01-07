Ключевые моменты:

6 января 2026 Одесса впервые присоединилась к всеукраинскому фестивалю-перформансу «СТУСУемся», посвященному дню рождения выдающегося украинского поэта Василия Стуса.

Празднование прошло в More Music Club и объединило поэзию, музыку и театральные перформансы, вдохновленные творчеством Стуса.

Финалом мероприятия стала совместная коляда, прозвучавшая синхронно в разных городах Украины как символ культурного единства и сопротивления.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, основатель мероприятия, военный и музыкант Игорь Двигало, проводит организационное собрание прямо из блиндажа – символ того, что культура не знает препятствий.

В этом году к Киеву присоединились Одесса, Львов, Днепр, Ровно, Хмельницкий, Каменец и другие украинские города.

В Одессе празднование прошло в пространстве More Music Club.

«Это был эклектичный музыкально-поэтический перформанс, открывавший Стуса как художника-бунтаря, актуального и сегодня.

Вечер начался электронной музыкой, под которую 11-летний мальчик прочитал стихотворение Стуса – голос поэта-шестидесятника зазвучал как голос нового поколения.

В программе – музыкальный стендап от независимого киевского театра «Между трех колонн», а также мини-сеты одесских групп в разных жанрах – от электроники до индастриал-металла. Часть музыки была написана непосредственно на стихи Стуса, другая как рефлексия и фантазия, навеянная его текстами», – рассказали в мэрии.

Между блоками концерта также прозвучали короткие факты из жизни Василия Стуса – даты, события, детали, обычно теряющиеся в официальных биографиях.

Финалом мероприятия стала общая раскаляда «Добрий вечір тобі, пане господарю», ведь 6 января – праздник Крещения и последний день коляды.

В советское время колядование было формой неповиновения, за которое преследовали и арестовывали. Среди тех, кого наказывали за коляду, был и Василий Стус. В этот день коляда звучала в унисон в разных городах Украины, создавая единую всеукраинскую коляду.

