Ключевые моменты:
- 6 января 2026 Одесса впервые присоединилась к всеукраинскому фестивалю-перформансу «СТУСУемся», посвященному дню рождения выдающегося украинского поэта Василия Стуса.
- Празднование прошло в More Music Club и объединило поэзию, музыку и театральные перформансы, вдохновленные творчеством Стуса.
- Финалом мероприятия стала совместная коляда, прозвучавшая синхронно в разных городах Украины как символ культурного единства и сопротивления.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, основатель мероприятия, военный и музыкант Игорь Двигало, проводит организационное собрание прямо из блиндажа – символ того, что культура не знает препятствий.
В этом году к Киеву присоединились Одесса, Львов, Днепр, Ровно, Хмельницкий, Каменец и другие украинские города.
В Одессе празднование прошло в пространстве More Music Club.
«Это был эклектичный музыкально-поэтический перформанс, открывавший Стуса как художника-бунтаря, актуального и сегодня.
Вечер начался электронной музыкой, под которую 11-летний мальчик прочитал стихотворение Стуса – голос поэта-шестидесятника зазвучал как голос нового поколения.
В программе – музыкальный стендап от независимого киевского театра «Между трех колонн», а также мини-сеты одесских групп в разных жанрах – от электроники до индастриал-металла. Часть музыки была написана непосредственно на стихи Стуса, другая как рефлексия и фантазия, навеянная его текстами», – рассказали в мэрии.
Между блоками концерта также прозвучали короткие факты из жизни Василия Стуса – даты, события, детали, обычно теряющиеся в официальных биографиях.
Финалом мероприятия стала общая раскаляда «Добрий вечір тобі, пане господарю», ведь 6 января – праздник Крещения и последний день коляды.
В советское время колядование было формой неповиновения, за которое преследовали и арестовывали. Среди тех, кого наказывали за коляду, был и Василий Стус. В этот день коляда звучала в унисон в разных городах Украины, создавая единую всеукраинскую коляду.
