Ключевые моменты:

В Вилковской громаде между Вилково и Приморским горит камыш; из-за сильного ветра пламя вплотную приблизилось к окраинам села.

Причиной ЧП стал преднамеренный поджог в Стенцовско-Жебрияновских плавнях.

Жители призывают земляков выходить на помощь спасателям, на месте работают три пожарных расчета.

По информации Измаильской районной государственной (военной) администрации, подразделения ГСЧС уже работают на месте. Спасатели делают все возможное, чтобы не допустить перебрасывания пламени на дома и объекты инфраструктуры.

Как сообщают местные жители, виной всему – умышленный поджог в Стенцовско-Жебрияновских плавнях, который произошел накануне. Из-за ветра пожар разросся до угрожающих масштабов и уже подбирается к окраинам села Приморское. В соцсетях люди призывают соседей объединяться и выходить на помощь пожарным. На данный момент с огнем борются три спецмашины.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной: одновременно с этим пожаром уже третьи сутки полыхают плавни вблизи самого Вилково. Тот пожар был вызван вражеской атакой, и из-за отсутствия путей подъезда к очагу возгорания спасатели пока не могут приступить к его тушению.