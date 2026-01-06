Ключевые моменты:

Как сообщили сегодня в одесской мэрии, «Пункт незламності» – это комфортное пространство на 110 мест, занимающее две палатки. Здесь каждый может:

  • зарядить гаджеты;
  • выпить горячего чая;
  • получить базовую консультационную поддержку;
  • просто согреться в тепле.

Пункт обогрева рассчитан на 180 человек, прежде всего тех, кто оказался без крыши над головой. Здесь предоставляются:

  • завтраки и ужины;
  • возможность отдохнуть в тепле;
  • первичная медицинская помощь.

Обе палатки разместили на Куликовом поле. Они будут работать круглосуточно, в каждой дежурят волонтеры.

Напомним, ранее власти Одессы решили компенсировать расходы бизнесу, который открыл «Пункти незламності» для горожан.

