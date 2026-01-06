Ключевые моменты:
- В Одессе запустили круглосуточный пункт обогрева от миссии «Новая жизнь».
- Он расположен на Куликовом поле и рассчитан преимущественно на бездомных.
- Людям предоставляют питание, тепло, медпомощь и возможность зарядить гаджеты.
- В пункте постоянно дежурят волонтеры.
Как сообщили сегодня в одесской мэрии, «Пункт незламності» – это комфортное пространство на 110 мест, занимающее две палатки. Здесь каждый может:
- зарядить гаджеты;
- выпить горячего чая;
- получить базовую консультационную поддержку;
- просто согреться в тепле.
Пункт обогрева рассчитан на 180 человек, прежде всего тех, кто оказался без крыши над головой. Здесь предоставляются:
- завтраки и ужины;
- возможность отдохнуть в тепле;
- первичная медицинская помощь.
Обе палатки разместили на Куликовом поле. Они будут работать круглосуточно, в каждой дежурят волонтеры.
Напомним, ранее власти Одессы решили компенсировать расходы бизнесу, который открыл «Пункти незламності» для горожан.
