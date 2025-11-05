Ключевые моменты:

Инцидент произошел утром 5 ноября на Люстдорфской дороге в Одессе.

Девочка выпала из окна шестого этажа, пока мать находилась в другой комнате.

Ребенок доставлен в больницу, полиция проводит проверку.

Девочка выпала из окна в Одессе

По информации полиции Одесской области, 5-летняя девочка вместе с мамой приехала из Березовского района в гости к старшему брату, живущему в многоэтажке на Люстдорфской дороге. Пока женщина была в другой комнате, ребенок находился на кухне, где залез на подоконник, открыл окно и выпал с шестого этажа.

Медики, прибывшие на место, оказали девочке первую помощь и доставили ее в больницу. Информацию о происшествии передали в полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все детали инцидента и решают вопрос о правовой квалификации.

Полиция призывает родителей и опекунов внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Чтобы избежать подобных трагедий, рекомендуется устанавливать на окна защитные фиксаторы, ограничители или ручки с блокировкой.

Напомним, в Одессе состоялся суд над женщиной, которая выбросила из окна общежития свою новорожденную дочь.

