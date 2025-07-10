Ключевые моменты:

Погибла двухлетняя девочка — трагедия произошла в день её рождения.

Ребёнок утонул, когда остался без присмотра на несколько минут.

Полиция призывает родителей: никогда не оставлять детей у воды без сопровождения.

Как сообщили в полиции Одесской области, пока мама распаковывала чемоданы, малышка подошла к воде. Всего несколько минут невнимательности — и беззаботный день превратился в необратимое горе.

Полиция напоминает: у воды не бывает безопасной дистанции без взрослого рядом. Любой водоем — от реки до декоративного бассейна — может стать смертельно опасным.

“С детства объясняйте детям, что вода — это не только развлечение, но и опасность, учите вызывать помощь, ориентироваться в рискованных ситуациях”, — подчеркивают в полиции.

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