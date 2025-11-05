Ключевые моменты:
- Суд удовлетворил иски прокуратуры и обязал фермеров вернуть громаде 6,7 га земель с прудами.
- Хозяйства не платили аренду более пяти лет, пользуясь землей бесплатно.
- Теперь громада сможет эффективно использовать водные ресурсы и получать доход в бюджет.
Прокуратура вернула Куяльницкой громаде земли и пруды
Подольская окружная прокуратура выиграла два судебных иска против фермерских хозяйств, которые незаконно пользовались землями водного фонда Куяльницкой громады.
Суд постановил расторгнуть договоры аренды, взыскать задолженность и вернуть громаде земельные участки площадью 6,7 га вместе с прудами. Их общая стоимость оценивается более чем в 11,5 миллиона гривен.
Читайте также: В Одесской области молодой фермер выкопал пруд и может за это сесть за решетку
Как установили прокуроры, с 2010 года два предприятия арендовали водные объекты для ведения рыбного хозяйства. Однако в последние пять лет арендаторы полностью перестали платить за пользование землей и водоемами.
Фактически они эксплуатировали ресурсы громады бесплатно, что нарушало договор и наносило экономический ущерб громаде.
Чтобы восстановить справедливость, прокуратура подала иски в суд в апреле этого года.
Решение суда было исполнено в октябре. Договоры аренды расторгнуты, земли и пруды официально возвращены Куяльницкому сельсовету.
Теперь громада сможет сдавать эти объекты в аренду на прозрачных условиях и получать стабильные поступления в местный бюджет, что повысит эффективность использования водных ресурсов региона.
Также вы можете узнать: Фермеры в Одесской области попробовали сами восстановить лесополосу: чем закончился эксперимент