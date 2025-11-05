Ключевые моменты:

Энергетики спасали объекты после обстрелов и восстанавливали электроснабжение Одессы.

Двое специалистов награждены орденами «За мужество» III степени, один — орденом «За заслуги» III степени.

Их работа помогла быстрее вернуть свет в дома и на объекты критической инфраструктуры.

Энергетики ДТЭК Одесские электросети получили государственные награды

Трое работников ДТЭК Одесские электросети отмечены государственными наградами за стойкость и профессионализм.

Как сообщили в компании, орденами «За мужество» III степени награждены электромонтер Максим Танитовский и старший мастер Андрей Ступницкий. Водитель Рудольф Гарт удостоен ордена «За заслуги» III степени.

Максим Танитовский, электромонтер оперативно-выездной бригады высоковольтных сетей, во время одного из российских обстрелов предотвратил возгорание трансформатора на подстанции. Это помогло быстро восстановить электроснабжение критических объектов и жилых домов.

«Первый обстрел энергетики в 2022 году пришелся на мою смену. Мы первыми прибыли на место и увидели разрушения. С тех пор я понял: наша работа хоть и не всегда заметна, но она спасает тысячи людей. Эта награда — заслуга всей команды», — рассказал Танитовский.

Старший мастер Андрей Ступницкий многократно участвовал в аварийных работах после обстрелов энергетической инфраструктуры Одесской области. Благодаря его команде украинцы снова получали свет даже после масштабных атак.

Орденом «За заслуги» III степени награжден водитель Рудольф Гарт. Он доставляет крупногабаритное оборудование и материалы для восстановления поврежденных объектов после вражеских атак. Его работа позволяет энергетикам быстро приступать к ремонтам даже в сложных условиях.

Как сообщалось, в октябре противник несколько раз наносил удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. За месяц специалистам удалось вернуть электроснабжение 457 тысячам семей в 75 населенных пунктах региона.