  • Сегодня, 29 января, в Одессе работают социальные автобусы, дублирующие трамваи и троллейбусы.
  • Проезд для пассажиров бесплатный.
  • Транспорт запущен из-за проблем с электроснабжением после российских атак.
  • Получить информацию о маршрутах можно в городском информационном центре.

В одесской мэрии напоминают: проезд в социальных автобусах для населения бесплатный.

Автобусы ходят по такому расписанию:

Расписание социальных автобусов в Одессе 29 января 2026

Напомним, часть этих автобусов была передана Одессе в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», который направлен на поддержку украинских городов.

Больше информации о работе социальных маршрутов можно узнать в информационном центре по телефонам:

  • (048) 717-54-54
  • (048) 717-54-77.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Фото grad.ua

