Ключевые моменты:
- Сегодня, 29 января, в Одессе работают социальные автобусы, дублирующие трамваи и троллейбусы.
- Проезд для пассажиров бесплатный.
- Транспорт запущен из-за проблем с электроснабжением после российских атак.
- Получить информацию о маршрутах можно в городском информационном центре.
В одесской мэрии напоминают: проезд в социальных автобусах для населения бесплатный.
Автобусы ходят по такому расписанию:
Напомним, часть этих автобусов была передана Одессе в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», который направлен на поддержку украинских городов.
Больше информации о работе социальных маршрутов можно узнать в информационном центре по телефонам:
- (048) 717-54-54
- (048) 717-54-77.
Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.
