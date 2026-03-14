Ключевые моменты:

В последние дни активно обсуждают возможное повышение тарифов на пригородные маршруты в Одесской области;

В профильной комиссии областного совета сообщили, что вопрос изменения тарифов на заседаниях не рассматривался;

В Одесской областной военной администрации также заявили, что повышение стоимости пригородных перевозок сейчас не обсуждается.

Планируют ли повышать тарифы на пригородные перевозки в Одесской области

В течение последней недели в Одесской области активно обсуждают возможное повышение тарифов на пригородные автобусные перевозки. Этот вопрос особенно волнует жителей населённых пунктов возле Одессы, которые ежедневно ездят в город на работу или учёбу.

Для многих жителей области любое увеличение стоимости проезда означает существенное повышение нагрузки на семейный бюджет, ведь пригородным транспортом они пользуются каждый день.

Журналисты «Одесской жизни» обратились за комментарием в профильную комиссию Одесского областного совета по вопросам транспортно-коммуникационной инфраструктуры, морехозяйственного комплекса и цифрового развития, чтобы выяснить, рассматривался ли вопрос повышения тарифов.

В комиссии сообщили, что такого вопроса в повестке её заседаний не было.

Эту информацию также подтвердили в департаменте морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской областной военной администрации.

Там отметили, что вопрос повышения тарифов на пригородные перевозки в настоящее время не рассматривался.

Таким образом, официальных решений или обсуждений относительно возможного повышения стоимости проезда на пригородных маршрутах в Одесской области на данный момент нет.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что подобные слухи появились и в самой Одессе: там говорили о возможном повышении стоимости проезда в городских маршрутках до 30 гривен. Однако в департаменте транспорта мэрии заявили, что вопрос изменения тарифов сейчас также не рассматривается.

