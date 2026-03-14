Ключевые моменты:

Социальные автобусы временно заменяют электротранспорт, который не работает с декабря.

В субботу, 14 марта, автобусы ходят по 12 маршрутам.

мэрия опубликовала график движения бесплатного транспорта.

Социальные автобусы в Одессе 14 марта: график движенния

В субботу, 14 марта, социальные автобусы в Одессе продолжают курсироватьпо 12 маршрутам. Они временно заменяют трамваи и троллейбусы, которые не работают уже несколько месяцев.

На официальных ресурсах городского совета опубликовали расписание движения. При этом отмечается, что график является ориентировочным. Фактическое время прибытия автобусов может отличаться из-за дорожной ситуации, задержек или технических неисправностей транспорта.

Расписание движения социальных маршрутов

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50.

Отправление от ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00.

Маршрут С3 «ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная»

Отправление от ул. Святослава Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.

Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная»

Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.

Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.

Маршрут №5 (трам.) «Аркадия — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №10 (трам.) «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№15 (трам.) «ст.«Одесса-Товарная» (пл. Алексеевская) – пл. Тираспольская – Слободской рынок»

Отправление от ст. «Одесса-Товарная» (пл. Алексеевская): 06:57, 08:21, 10:45, 13:09, 14:33, 15:57, 17:21, 18:45.

Отправление от Слободского рынка: 07:39, 09:03, 11:27, 13:51, 15:15, 16:39, 18:03.

Маршрут №17 (трам.) «Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана»

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.

Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.

Маршрут №26 (трам.) «ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15.

Маршрут №3 (трол.) «ст. Залог I — Парк Шевченко»

Отправление от ст. Залог I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.

Отправление от Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.

Маршрут №9 (трол.) «ул. Инглези — ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30.

№12 (трол.) «ул. Архитекторская – ул. Святослава Рихтера»

Отправление от ул. Архитекторская: 07:15, 09:15, 11:15, 15:15, 17:15.

Отправление от ул. Святослава Рихтера: 08:15, 10:15, 14:15, 16:15, 18:15.

Всего в городе запустили 14 социальных маршрутов, но жители города регулярно жалуются на проблемы с движением автобусов. По словам пассажиров, водители нередко не придерживаются опубликованного расписания, а некоторые рейсы вообще пропускаются. Особенно часто такие ситуации возникают в вечернее время, из-за чего людям сложно планировать поездки по городу и рассчитывать на этот транспорт.

