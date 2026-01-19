Ключевые моменты:

Ивановский путепровод в Одессе признан непригодным для эксплуатации из-за критического состояния.

С марта 2021 года изменена организация дорожного движения и маршруты общественного транспорта.

Установлены габаритные ворота, защитное ограждение на пешеходных зонах.

Ограничение движения продлено до 31 декабря 2026 года.

Что известно о ремонте

По информации Одесского городского совета, эксперты сочли Ивановский путепровод непригодным для эксплуатации. Добавим, что с марта 2021 года на нем введены изменения в организации дорожного движения и маршрутов городского общественного транспорта.

Именно во время реконструкции установили габаритные ворота, защитное ограждение на пешеходных участках и другие мероприятия. К слову, проезд крупногабаритных грузовиков физически ограничен.

Однако из-за неудовлетворительного технического состояния ограничение на движение транспорта Ивановским путепроводом продлено до 31 декабря 2026 года.

