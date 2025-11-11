Ключевые моменты:

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

Повреждены энергетическая и транспортная инфраструктура, вспыхнули пожары.

Пострадал один человек, помощь оказали медики.

Россия атаковала Одесчину дронами: последствия

В ночь на 11 ноября российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными БПЛА. Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, часть дронов все же поразила объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате атак на нескольких энергообъектах возникли пожары, которые спасатели оперативно потушили.

Кроме того, повреждены депо “Укрзализныци” и административные здания.

По предварительным данным, один человек получил осколочные ранения. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

После ночной атаки критическая инфраструктура региона продолжает работу на генераторах. Для жителей открыты пункты несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефоны и получить помощь.

Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирных жителей Одесской области.

Напомним, утром 10 ноября дроны-камикадзе атаковали Одессу. Один из беспилотников повредил жилой дом, где вспыхнул пожар. Днем атака беспилотников продолжилась, воздушная тревога в области звучала около 10 раз, работала ПВО.