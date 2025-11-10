Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности.
В Одессе объявлено штормовое предупреждение: днем 11 ноября в Одессе ожидается значительный дождь (15-49 мм ≤12 ч.)
Прогноз погоды в Одессе на 11 ноября
Облачно. Ночью умеренный дождь, днем значительный дождь.
Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 ноября
Облачно. Умеренный дождь, местами значительный. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, днем северо-западный 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 10-15°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, видимость во время дождя 1-2 км.
