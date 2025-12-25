Ключевые моменты:

Порывы северо-западного ветра достигнут 15–18 м/с.

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

В море усиливается шторм и возрастает минная опасность.

Погода в Одессе 26 декабря: сильный ветер и снег

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Одессе и области. На 26 декабря объявлен I уровень опасности (желтый) из-за сильного порывистого ветра.

В самой Одессе ожидается облачная погода. Днем пройдут умеренные осадки, в основном снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, а порывы могут достигать 15–18 м/с.

Ночью температура опустится до 5–7 градусов мороза, днем будет колебаться от −1 до +1 °С.

Городские власти призывают жителей и гостей Одессы быть осторожными: по возможности ограничить поездки, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Из-за сильного ветра возможны падения веток, деревьев и кабелей, поэтому не рекомендуется находиться под деревьями и оставлять там автомобили.

Также настоятельно советуют не парковать транспорт возле линий электропередач и ливневых решеток. Отдельно подчеркивается, что пребывание в пляжной зоне крайне опасно: из-за шторма в Черном море значительно возрастает минная угроза.

Читайте также: Безопаснее для детей: на Соборной площади установили новое укрытие

Шторм и желтый уровень опасности в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Днем возможен снег, местами умеренный, в отдельных районах — метель. Ветер усилится до 15–18 м/с.

Ночью температура составит 4–9 градусов мороза, днем — от −3 до +2 °С.

На дорогах во время осадков видимость местами снизится до 500–1000 метров.

Читайте также: Дорога, которую ждали десятилетиями: в Придунавье открыли новый участок трассы