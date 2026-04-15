Ключевые моменты:

В ночь на 16 апреля Одессу атаковали ударные дроны, работала ПВО.

В море зафиксировали несколько групп «шахедов», часть из них сбита.

Угроза сохраняется: в акватории Черного моря собирается новая группа дронов.

Воздушная тревога объявлена в Одессе и районах области.

«Вражеские БпЛА на Одессу из Черного моря», – сообщили в 1:11 Воздущные силы ВСУ.

По данным мониторинговых каналов, в акватории моря фиксировали не менее семи БпЛА, взявших курс на центр/порт Одессы. Также угроза актуальна для жителей Молдаванки и Пересыпи.

Позже в море появилась группа из не менее 10 «шахедов».

По уточненной информации, первая группа дронов успешно обезврежена, однако сейчас в море собирается новая группа. Тревога распространилась на Подольский, Березовский и Раздельнянский районы области.

«Пока чисто, но в море еще толпа… Еще около десятка крутятся. 2 БпЛА летят на Березовку», – оповещают местные Телеграм-каналы.

В настоящее время в море собралась группа из 20 «шахедов».

«БпЛА на порт. Идут низко. Внимательно. Работа ПВО», – оповещают мониторы.

Серьезная угроза для центра города.

Тревога распространилась на юг области – часть ударных беспилотников направилась в сторону Сергеевки и Затоки.

Как сообщалось, вечером 15 апреля атаковавший Одессу «шахед» попал в жилой девятиэтажный дом в Хаджибейском районе. В результате атаки один человек погиб, еще шестеро жильцов дома получили ранения. Серьезно повреждены три квартиры, а одна полностью разрушена.

