Ключевые моменты:

Одессу атаковали ударные дроны вечером 15 апреля.

Работали силы ПВО, в городе слышали взрывы.

Зафиксировано попадание в жилой девятиэтажный дом.

На месте работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются.

Воздушная тревога длилась с 18:26 до 18:56 часов. По данным мониторинговых каналов, сначала группа «шахедов» взялда курс на север Одесской области, а позже один БпЛА повернул на Одесский район

Подлетает к Дачное, далее – Усатово – Слободка – Межлиманское… Уже почти Слободка. Молдаванка, Аэропорт – 7 небо… Отвернул на Центр», – проинформировали местные Телеграм-каналы.

Вскоре одесситы услышали серию взрывов – это начали работу силы противовоздушной обороны.

И вскоре мониторы сообщили, что сюитый дрон упал в городе и на месте виден дым.

О последствиях атаки не замедлил проинформировать глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Враг вновь атаковал наш город. По предварительным данным, произошло попадание в девятиэтажный жилой дом», – написал он в соцсетях.

Также сообщается, что на место выехали спасатели и экстренные службы.

Информация о пострадавших уточняется.