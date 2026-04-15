Ключевые моменты:

В Одессе продолжается ликвидация последствий удара по многоэтажке вечером 15 апреля.

В результате атаки погиб мужчина в возрасте около 60 лет, пострадали шесть человек, трое госпитализированы.

Повреждены квартиры, одна из них полностью разрушена.

На месте работает оперативный штаб и все экстренные службы.

По информации Одесской ОВА и ГСЧС, удар вражеского «шахеда» по жилой многоэтажке в Хаджибейском районе города привел к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.

К сожалению, стало известно о гибели мужчины в возрасте около 60 лет. Еще шесть человек в возрасте от 20 до 67 лет получили ранения. Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался и получает амбулаторную помощь.

В девятиэтажной доме серьезно повреждены три квартиры, а еще одна на шестом этаже полностью разрушена. Возникший после «прилета» пожар спасатели оперативно ликвидировали.

В Одесской городской военной администрации сообщили, что у постораждавшего вследствие вражеской атаки дома развернули городской оперативный штаб. Специалисты предоставляют жильцам детальные консультации по оформлению компенсаций за поврежденное имущество. Параллельно коммунальные службы города расчищают территорию от обломков и помогают людям закрывать выбитые окна. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, вражеская атака затронула и область: в Березовском районе в результате удара дрона повреждена крыша частного жилого дома с последующим возгоранием сухой травы. Пожар ликвидирован, информация о погибших или пострадавших из этого района не поступала.