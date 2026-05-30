Ключевые моменты:

Минобороны призвало украинцев обязательно спускаться в укрытия во время тревог 30-31 мая.

Особое предупреждение об угрозе обстрелов военные сделали для жителей Киева.

По данным разведки, российские оккупанты готовят новый массированный удар по городам.

В Центре противодействия дезинформации подтвердили высокую опасность в эти выходные.

Не игнорируйте тревогу

Министерство обороны Украины обратилось к гражданам с экстренным призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение текущих выходных, 30-31 мая. В военном ведомстве подчеркнули, что на фоне неудач на фронте российские оккупанты пытаются сеять панику.

«Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушных тревог в эти выходные. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных. Россияне в агонии – ничего, кроме террора и паники, они не преследуют. Спускайтесь в укрытия. Не забывайте своих маленьких любимцев», – говорится в официальном заявлении министерства.

В Минобороны добавили, что предупреждение касается абсолютно всех регионов Украины, но повышенную бдительность стоит проявить жителям столицы.

Разведка предупреждает о подготовке атаки

Основанием для столь серьезных предупреждений со стороны военных стали данные украинских спецслужб.

Как заявил сегодня в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной.

«Мы знаем, что наши партнеры обсуждали это с россиянами. Вера в то, что кто-то там, в Москве, одумается, отсутствует. Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасности. Наша ПВО, наши мобильные огневые группы, наша боевая авиация – все в готовности, насколько это возможно, учитывая снабжение», – добавил президент.

Напомним, утром 30 мая РФ атаковала Запорожье, ударила по одной из АЗС в Сумах и массировано обстреляла Шостку.

Глава государства отметил, что все оборонные службы переведены на круглосуточный режим работы, а Воздушные силы готовы отражать атаки 24/7. Главным приоритетом Украины на международных встречах остается оперативное усиление системы ПВО баллистическими и противоракетными комплексами.

С аналогичным предупреждением к украинцам обратился и руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко. Он призвал жителей всех областей максимально ответственно реагировать на любые сигналы опасности из-за высокой вероятности ракетных и дроновых пусков в ближайшие дни.

Читайте также: «Последнее преимущество России»: о чем Зеленский написал Трампу в срочном письме.