Ключевые моменты:

  • В Одессе дрон-камикадзе разрушил часть девятиэтажного жилого дома.
  • Сильнее всего пострадали квартиры на уровне 5-7 этажей.
  • Взрывом выбиты окна, разрушены балконы, поврежден фасад здания.
  • На месте продолжают работать спасатели и экстренные службы.

Фото нашего корреспондента с места событий отображают масштаб нанесенного ущерба. В результате вечернего удара в девятиэтажном доме образовалась огромная брешь – на уровне пятого-седьмого этажей стены квартир практически отсутствуют. Осколками и взрывной волной выбиты оконные рамы, обрушены балконные конструкции, а фасад здания покрыт копотью.

Крупный план дыры в бетонной стене многоэтажного дома после попадания шахеда

Сразу после атаки во двор дома прибыла спецтехника ГСЧС. Спасатели развернули пожарные рукава и приступили к работе в зоне обрушения. Сотрудники полиции обеспечивают порядок на месте происшествия, оцепив придомовую территорию лентой. Поисковые работы в поврежденных секциях дома продолжаются.

Последствия прилета в жилой дом, выбитые окна и поврежденные стены квартир на средних этажах

Пожарный автомобиль ГСЧС во дворе одесской многоэтажки вечером 15 апреля

Группа спасателей в защитной экипировке заходит в зону разрушений для поисковых работ

Напомним, вечером 15 апреля РФ вновь атаковала Одессу ударными беспилотниками. Один из «шахедов» попал в жилую девятиэтаэжку. В результате были разрушены квартиры на 5-7-м этажах здания, на месте возник пожар.

По уточненной информации, в результате сегодняшней атаки пострадали шесть человек, один из пострадавших скончался.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Развернут оперативный штаб.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме