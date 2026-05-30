Ключевые моменты:

Президент Румынии заявил, что дрон, упавший на жилой дом в Галаце, был сбит украинской ПВО во время атаки на Рени.

Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию, подчеркнув законность действий украинской ПВО.

В Украине зафиксирована масштабная ночная атака РФ ракетами и сотнями дронов, часть целей сбита.

В России сообщается о пожарах в Таганроге и Армавире после ударов беспилотников, также есть данные о потерях техники РФ.

В Румынии заявили, что упавший на жилой дом дрон сбили украинские силы ПВО

Падение российского ударного беспилотника на жилой многоэтажный дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая стало следствием работы украинской противовоздушной обороны. Поврежденный в небе над Одесской областью дрон просто потерял управление и пересек границу. С таким заявлением выступил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает «Украинская правда».

Глава государства подробно объяснил механизм инцидента, подчеркнув, что украинские военные защищали свою инфраструктуру от очередной воздушной атаки РФ.

«Анализ траектории и обломков показывает, что этот беспилотник был поражен украинской ПВО во время атаки на порт Рени, который находится прямо на границе. После получения критических повреждений аппарат потерял управление, изменил курс и, к сожалению, упал на жилой дом на нашей территории», – цитируют СМИ румынского лидера.

При этом президент Румынии категорически отверг любые обвинения в адрес Украины, сместив фокус на первопричину инцидента – российскую агрессию. Бухарест официально возлагает всю ответственность за разрушения на Кремль.

«Мы должны четко понимать причинно-следственные связи. Украинские силы ПВО выполняли свою законную работу по защите собственной территории и жизней гражданских лиц. Если бы Россия не запускала эти смертоносные аппараты по украинским портам вблизи наших границ, этого инцидента бы не произошло. Поэтому вся полнота ответственности за это происшествие лежит исключительно на Российской Федерации», – подчеркнул Клаус Йоханнис.

Сейчас на месте падения БпЛА в Галаце продолжают работать румынские спецслужбы и эксперты, которые собирают обломки для дальнейшей международной экспертизы.

Утренний обстрел Запорожья: под ударом промзона и жилой дом, есть погибший

Российская армия утром 30 мая дважды атаковала Запорожье, устроив серию мощных взрывов. В результате повторных ударов в городе вспыхнули пожары, пострадали гражданские объекты, погиб один человек.

По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, первая атака произошла сразу после семи часов утра – под прицелом оказалась промышленная инфраструктура областного центра. Спустя время враг нанес повторный удар.

«Один человек погиб, один ранен – враг снова атаковал Запорожье. Российский беспилотник ударил по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар», – проинформировал председатель ОВА.

Позже глава региона уточнил, что в ходе утренней волны обстрелов серьезные повреждения получил и жилой дом, где также зафиксированы разрушения и возгорание. Медики пытались спасти раненого при первом прилете мужчину, однако от полученных тяжелых травм он скончался в больнице. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских попаданий.

Еще по теме: Атака на юг Одесской области: дрон запутался в проводах и оставил тысячи людей без света

Россия уничтожила вокзал в Шостке и ударила по АЗС на Сумщине

Помимо этого, сегодня утром враг ударил по одной из АЗС в Сумах, вспыхнул пожар. Также россияне массировано обстреляли Шостку. Повреждены жилые и нежилые здания, административные постройки и транспорт, сообщили в областном управлении ГСЧС.

По данным «Укрзалізниці» россияне прямым попаданием нескольких десятков шахедов уничтожили здание вокзала в Шостке и повредили инфраструктуру станции. К счастью, обошлось без жертв, люди находились в укрытиях.

По информации Воздушных сил, всего в ночь на 30 мая россияне атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», шестью крылатыми ракетами Х-101, а также 290 ударными БпЛА типа Shahed. По состоянию на 09:00 сбито/подавлено 284 цели: 5 ракет Х-101 и 279 беспилотников.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 10-ти. Кроме того, одна крылатая и одна баллистическая ракеты не достигли целей.

«Добрые дроны» посетили Таганрог и Армавир

В ночь на 30 мая 2026 «неизвестные беспилотники» наведались в российские Таганрог и Армавир.

В результате атаки БпЛА в порту Таганрога загорелись административное здание, погрузочная инфраструктура на причале, танкер и резервуар с топливом, подтверждают местные власти.

А командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр») сообщил о том, что ночью украинские дроны уничтожили на военном аэродроме в Таганроге ракетный комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142.

Ту-142 – это морской патрульный и противолодочный самолёт, созданный для поиска и уничтожения атомных подводных лодок противника. Он часами патрулирует океан, сбрасывая гидроакустические буи, может нести противолодочные торпеды и глубинные бомбы.

Внешне очень похож на Ту-95, потому что происходит из того же семейства самолётов с четырьмя турбовинтовыми двигателями и характерными соосными винтами.

В Армавире после ударов «добрых дронов» загорелась нефтебаза.

«Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект ООО «Южная нефтяная компания».

По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар», – сообщают в администрации города.

Вы также можете узнать: Россия ударила по турецкому судну у берегов Одесчины: есть раненые

Пор информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также обезврежены два танка, семь боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, 1781 беспилотный летательный аппарат, шесть ракет, 483 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники.