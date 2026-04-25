Ключевые моменты:

Пеликан Синое с GPS-датчиком (установлен в Румынии, май 2024) путешествует по лиманам Одесщины.

Размах крыльев – до 3,10 м; летает над Тузловскими лиманами с розовыми пеликанами, фламинго и куликами.

Вид уязвим, состоит в Красном списке МСОП.

Над Одесской областью летает уникальный пеликан Синое

По информации Национального естественно парка «Тузловские лиманы», гигантские птицы с размахом крыльев до 3,10 м летают над просторами причерноморских лиманов, ища вкусную добычу. Среди них отличается пеликан по имени Синое, оснащенный спутниковым датчиком.

Добавим, что этот датчик установили на птицу в Румынии еще в мае 2024 года. В сентябре 2024-го Синое «отдыхал» в национальном природном парке «Тузловские лиманы». К слову, в последние недели гуляет по лиманам парка в обществе розовых пеликанов, фламинго и многочисленных мигрирующих куликов. Впоследствии, крылатый гость полетел в Нижнеднестровский национальный природный парк, а затем — на Кучурганский лиман вблизи так называемого Приднестровья.

Этот вид птиц уязвим и внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП).

Напомним, в акватории Одесской области официально стартовал сезон миграции дельфинов. Первых в этом году морских млекопитающих заметили на побережье национального природного парка «Тузловские лиманы».

