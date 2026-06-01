Ключевые моменты:

Весна 2026 года стала самым плохим периодом для дельфинов Черного моря после 2022 года.

В мае массово фиксировали погибших и контуженных китообразных возле Новороссийска, в оккупированном Крыму и Одесской области.

У животных были зафиксированы признаки сильной интоксикации, истощение и серьезные поражения внутренних органов.

Негативное влияние на экосистему Черного моря угрожает его биоразнообразию.

Весна 2026 года стала катастрофической для дельфинов

Эколог Иван Русев отметил, что весна 2026 года стала самым масштабным периодом по количеству погибших и контуженных дельфинов в Черном море после 2022 года.

По его словам, в мае 2026 года значительное количество погибших и пострадавших китообразных фиксировали возле Новороссийска, а также в акватории оккупированного Крыма. В то же время многие погибшие и контуженные дельфины обнаружили и на побережье Одесщины, в частности на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».

В общем, Русев ссылается на данные исследователей, сообщающих о признаках сильной интоксикации у пострадавших животных. У дельфинов выявляли судороги, нарушения координации, истощение, обезвоживание, а также серьезные поражения печени и поджелудочной железы, что подтверждалось анализами крови и ультразвуковыми исследованиями.

Эколог также обратил внимание на случаи, когда найденные на берегу дельфины после оказания помощи возвращаются в море. По его словам, такое улучшение может быть временным и объясняться естественным инстинктом выживаемости и выбросом адреналина. В то же время, внутренние повреждения могут оставаться критическими.

Русева полагает, что дельфины столкнулись с экологической катастрофой комплексного характера. Среди возможных причин он называет загрязнение моря нефтепродуктами, которое могло повлечь за собой токсическое поражение организмов животных, а также влияние мощных акустических раздражителей — сонаров, взрывов и ракетных пусков, которые могли дезориентировать китообразных.

Эколог отмечает, что полномасштабная война существенно усилила антропогенную нагрузку на экосистему Черного моря. По его словам, в результате обстрелов и разрушения портовой и прибрежной инфраструктуры в море попадают биогенные вещества, тяжелые металлы, нефтепродукты, взрывчатые вещества, остатки боеприпасов, дронов, кораблей, самолетов и ракет, что негативно влияет на морское биоразнообразие.

