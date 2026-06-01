Шокировавшая многих заявление

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российские удары по Украине не должны создавать угрозы для граждан его страны.

Румынский лидер отметил, что за последние два года на территории Румынии произошло около 20-30 инцидентов, связанных с падением дронов. По его словам, первые случаи не представляли большой опасности, поскольку беспилотники не были оснащены взрывчаткой. В то же время около месяца назад зафиксировали новый инцидент — у дрона был взрывной заряд, однако, к счастью, он не сработал.

По мнению президента, Россия должна изменить тактику атак таким образом, чтобы при обстреле украинских населенных пунктов, расположенных вблизи румынской границы, не возникала опасность для жителей Румынии.

«Это уже представляет угрозу для наших граждан. Поэтому когда российские войска наносят удары по городам на другом берегу Дуная, они должны быть уверены, что румынское население не пострадает», — отметил Дан.

Также он заявил, что в случае дальнейших подобных инцидентов Румыния может прибегнуть к дипломатическим мерам, в частности, рассмотреть вопрос о выслании российского посла.

Следует отметить, что в ходе интервью президент Румынии не говорил о незаконности российских атак по Украине и не призывал к их прекращению. Его комментарии были сосредоточены в основном на необходимости обезопасить румынских граждан от последствий обстрелов.

К слову, после интервью слова румынского президента вызвали волну критики среди части румынского общества.

Напомним, в Одессе в результате атаки повреждены теплицы КП «Горзелентрест». Повреждены теплицы, котельная, административное здание и инженерные сети.