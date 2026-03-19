«Одесская жизнь» неоднократно сообщала о новых жителях в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области. Это ведь настоящий рай для животных и птиц, среди которых немало редких видов из Красной книги Украины. Особенно парк богат птицами.

По информации эколога Ивана Русева, в парке заметили хищных гостей — лунь полевой (Circus cyaneus), который принадлежит к семье ястребовых и является редким видом в «Тузловских лиманах». Эти птицы занесены в Красную книгу Украины, их можно заметить во время миграций или зимой, когда птица охотится на открытых просторах.

Стоит отметить, что полевой лунь летает низко и медленно над полями и камышами, высматривая добычу. Эта птица любит полакомиться преимущественно мелкими грызунами, птицами или ящерицами. Самцы имеют светло-серое оперение, самки – бурое, обеспечивающее маскировку. Вид распространен в Европе и Азии, но сокращается из-за уничтожения среды обитания.

Напомним, недавно в парке заметили кудрявых пеликанов, прилетевших вслед за розовыми родственниками. Они поселились у пролива между Черным морем и лиманами, где изобилует рыба. Это одна из самых больших европейских водоточных птиц: длина тела до 180 см, размах крыльев — более 3 м.

Большой горловой мешок позволяет легко ловить рыбу, отфильтровывая воду. Пеликаны часто охотятся коллективно, загоняя добычу на мелководье. Этот вид Красной книги нуждается в спокойных водных зонах — островах, косах или плавнях без людей и хищников.