В акватории нацпарка «Тузловские лиманы» зафиксировали появление первых в этом сезоне дельфинов.

Возвращение млекопитающих связано с началом активной миграции кефали, атерины и хамсы из мест зимовки у берегов Крыма, Грузии и Турции.

По оценкам ученых, за четыре года полномасштабной войны в Черном море погибли более 80 тысяч китообразных всех трех видов.

Экологи подчеркивают необходимость создания масштабного морского резервата для восстановления популяции дельфинов.

Как сообщил доктор биологических наук, эколог Иван Русев, группу из пяти дельфинов зафиксировали на рассвете во время обследования береговой линии. Млекопитающие активно охотились на косяки рыб, которые сейчас массово перемещаются из мест зимовки в акваторию Северо-Западного Причерноморья.

«Сейчас началась активная миграция рыб: атерины, кефалевых, хамсы. Вместе с ними из районов Крыма, Грузии и Турции возвращаются дельфины. Кроме них, в прибрежной зоне сейчас активно охотятся и птицы – бакланы, поганки и чайки», – отмечает ученый.

Несмотря на позитивные новости, экологи напоминают о катастрофических последствиях войны для экосистемы. По экспертным оценкам нацпарка, за четыре года боевых действий в Черном море погибло более 80 тысяч китообразных. Существенный урон популяции нанесли не только акустические травмы, но и техногенные катастрофы. В частности, речь идет о разливах мазута в Керченском проливе в конце 2024 года, жертвами которых стали тысячи особей.

Для спасения исчезающих видов специалисты настаивают на создании в Черном море крупного морского резервата, который позволит дельфинам восстановить численность в безопасных условиях.

