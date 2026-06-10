Ключевые моменты:

В Одессе 14 пляжей уже прошли проверки и официально могут принимать отдыхающих, еще 32 заявки от арендаторов находятся на рассмотрении.

Все открытые локации оборудованы спасательными постами, укрытиями и средствами безопасности.

В 2026 году Одесса планирует получить около 11,5 млн. грн. от аренды 58 пляжей общей площадью около 170 тыс. кв. м. В пересчете это примерно 67 грн. за квадратный метр в год или 5,6 грн. в месяц.

Часть депутатов критикует действующую модель аренды, предлагая заменить ее системой предоставления отдельных сервисов без застройки побережья.

Сколько пляжей работает в городе

В Одессе 14 пляжей успешно прошли необходимые проверки и могут официально принимать отдыхающих. По информации городской военной администрации, все эти локации оборудованы спасательными постами и обеспечены необходимыми средствами безопасности.

Среди пляжей, уже получивших соответствующие акты готовности, — «Золотой берег», «Карма» и «Варадеро» на 16-й станции Большого Фонтана, «Пляж-15», «Куба», «Паблик», муниципальные и инклюзивные пляжи на 10-й и 11-й. Лайн» и «Портофино» в Аркадии, Ла Камбала на Малом Фонтане, а также “Калетон” и инклюзивный пляж “Беспредел” на Дельфине.

Также в городских властях продолжают рассматривать еще 32 заявки от арендаторов. Из семи муниципальных пляжей документы о готовности получили только два — пляж на 10-й станции Большого Фонтана и инклюзивный пляж на 11-й станции.

Кроме того, Одесса переходит в новый формат управления побережьем. Отдельные правила для пляжей больше не будут действовать — требования санитарного состояния территорий, размещение лежаков и шезлонгов, а также запреты капитальной застройки включили в общие правила благоустройства города.

Соответственно арендаторам рекомендовали придерживаться единого стиля оформления пляжной инфраструктуры – от освещения до уличной мебели.

Добавим, что для безопасности отдыхающих побережье снабдили восемью сертифицированными мобильными укрытиями. Вместе с имеющимися стационарными хранилищами на участке от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана должно функционировать 19 укрытий.

В настоящее время полностью доступны для людей с инвалидностью пляж «Дельфин» и инклюзивная зона на 11-й станции Большого Фонтана. В перспективе аналогичное пространство планируют обустроить и на пляже «Отрада», где также хотят создать базу для адаптивной гребли.

Одесские пляжи сосчитали в деньгах

По подсчетам городских властей, в 2026 году бюджет Одессы должен получить около 11,5 млн. гривен от аренды пляжных территорий. К слову, в аренде находятся 58 пляжей общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Если разделить ожидаемые поступления на площадь, то получается, что город получает около 67 гривен за квадратный метр в год, или примерно 5,6 гривны в месяц.

Кстати, депутат горсовета Петр Обухов ранее высказывался против нынешней системы аренды пляжей. По его мнению, платных зон на побережье быть не должно, а предприниматели могут получать право только на предоставление отдельных сервисов — аренду лежаков и зонтов или продажу пищи, без установки заборов, настилов, бунгало и других подобных конструкций.

Стоит отметить, что в прошлом году в Одесской области официально работали 32 безопасных для купания пляжа: 30 из них размещались в Одессе, еще по одному — в Черноморске и Приморском.

Напомним, в Одесской области есть малоизвестный курорт Катранка, который остается «в тени» популярных направлений. Локация расположена в Белгород-Днестровском районе, примерно в 165 км от Одессы.

Источник: Думская