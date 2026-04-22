Ключові моменти:

Улица, названная в честь советского маршала Родиона Малиновского, исчезла с карты Одессы — её переименовали в рамках деколонизации

Новое имя — Алексей Вадатурский, основатель «НИБУЛОНа», который возродил речную логистику и работал даже во время войны

Его идеи — от «арбузной баржи» до развития судоходства на реках — изменили подход к перевозкам в Украине

После гибели бизнесмена его дело продолжает работать: компания разминирует земли и обеспечивает экспорт зерна

Как Малиновский связан с Одессой

Родион Малиновский родился в Одессе, прошёл путь от солдата до маршала Советского Союза.

Во время Второй мировой войны был советским военачальником – командовал Юго-Западным фронтом, который в октябре 1943 года переименовали в 3-й Украинский. 3-й и 2-й Украинские фронты расширили плацдарм в районе Днепровского изгиба и во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта успешно завершили Никопольско-Криворожскую операцию.

Затем – Одесскую операцию, форсировали Южный Буг, заняли Николаев и Одессу, освободив их от немецко-фашистских захватчиков. После войны Родион Малиновский занимал должность министра обороны СССР.

Строил бизнес вопреки обстоятельствам

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 года в селе Бендзары Балтского района Одесской области в семье колхозника. В 1971 году окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова (сейчас ОНТУ) по специальности автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов.

Работал главным инженером Трикратского комбината хлебопродуктов в Николаевской области, начальником производственного отдела и заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

1991 год стал судьбоносным. Алексей Вадатурский возглавил новосозданное сельскохозяйственное предприятие «НИБУЛОН», которое станет делом всей его жизни. В 2007 году получил звание Герой Украины.

С 2008 года «НИБУЛОН» присоединился к Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) и является единственной украинской компанией, которая работает в этом направлении. «НИБУЛОН» сделал непосредственный вклад в экспорт зерна и пшеницы, чтобы помочь бороться с голодом в Бангладеш, Эфиопии, Кении, Мавритании, Пакистане и Йемене.

Арбузный рейс: прихоть или дальновидность?

В 2017 году страна наблюдала, как пять дней из Херсона, вверх по Днепру, в Киев, двигалась баржа с арбузами. Кто-то иронизировал, кто-то считал это странной причудой, но арбузы всё-таки прибыли к месту назначения, чтобы киевляне ими полакомились. Так Алексей Вадатурский намеревался доказать экономическую целесообразность использования рек в транспортировке товаров. И вообще речь шла о необходимости восстановления не только речного транспорта, но и судостроительной и других смежных отраслей.

Алексей Вадатурский считал, что потенциал рек в стране используется недостаточно. Например, во времена СССР по Днепру перевозили почти 60 миллионов тонн грузов. В 2017 году – всего 5 миллионов тонн. По его мнению, использование Днепра как транспортной артерии сняло бы нагрузку с автомобильных дорог. Ведь перевозка одного миллиона тонн грузов речным путём экономит государству до 800 миллионов гривен. Это более экологичный вид транспорта. Такие перевозки дадут толчок развитию инфраструктуры на Днепре – строительству портов и причалов, терминалов, ускоренному развитию судостроительной отрасли.

Алексей Вадатурский неоднократно говорил, что его компании удалось выполнить задачу государственного уровня. Речь шла о дноуглубительных работах на реке Южный Буг. Это позволило восстановить судоходство на 134 километрах реки между Вознесенском и Николаевом и начать строить флот для перевозок грузов по Южному Бугу.

И Вадатурский возродил судоходство на Днепре и Южном Буге, сделав речную логистику конкурентной альтернативой автотранспорту. Даже в условиях войны флот компании обеспечивает перевозки грузов по Днепру, Южному Бугу, а с 2022 года и по Дунаю.

Вадатурский также мечтал вместе с европейскими странами реализовать речной проект Е-40 (Висла – Западный Буг – Припять – Днепр), чтобы восстановить исторический речной маршрут «из варяг в греки», то есть из Балтийского моря в Чёрное.

Запас прочности, которого хватает и сегодня

Пять лет, предшествовавших 24 февраля 2022 года, были самыми успешными в истории компании. На момент начала войны «НИБУЛОН» имел в обработке 75,6 тысячи гектаров. В 2021 году компания экспортировала 5,6 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в 34 страны мира.

В 2022 году с нуля был построен новый речной терминал — филиал предприятия «Бессарабская» в Измаиле. Менее чем за полгода он начал работать и стал символом аграрной устойчивости Украины во время войны.

«Я не могу бросить людей»

Так говорил Алексей Вадатурский, когда после начала войны ему предлагали уехать из Николаева. Человеческой стойкости, честности и порядочности Человека с большой буквы посвящена лента «Зерновой капитан Украины». Фильм создан на киностудии PARASVATI, режиссёр-постановщик — Александр Гужеля. Его предпремьерный показ состоялся и в ОНТУ — вузе, который когда-то окончил Алексей Вадатурский.

Самый большой по объёму блок фильма посвящён периоду правления Виктора Януковича. Тогда Алексею Вадатурскому предлагали «монополию на рынке в обмен на половину компании». В ответ Вадатурский создал собственный флот и возродил речные перевозки. Сначала — через баржи на заводе «Океан», а после его покупки российскими владельцами — через собственный судостроительный завод.

Из компании, зависимой от государственной инфраструктуры, «НИБУЛОН» превратился в символ независимого пути бизнеса. Пути, который даёт надежду и уверенность молодёжи в том, что нужно оставаться в Украине, восстанавливать её и развивать.

Жизнь продолжается

Несмотря на потерю до 68% активов в результате войны, компания сохранила стране альтернативный экспортный маршрут через Дунай.

Дело отца продолжает сын, Андрей Вадатурский. «НИБУЛОН» стал первым агрохолдингом в Украине, который получил статус оператора по разминированию. Компания уже вернула в обработку около 6 000 гектаров пахотных земель и начала разминирование акваторий, важных для восстановления судоходства и экспорта.

В 2025 году «НИБУЛОН» открыл новый маршрут с привлечением молдавских портов.

Первой операцией стал рейс по маршруту Измаил (Украина) – Галац (Румыния) с перевозкой металлургического шлака. После выгрузки судно совершило переход в порт Джурджулешты (Молдова), где было загружено рапсом с последующей транспортировкой в Констанцу (Румыния).

Также отработана двусторонняя логистическая схема перевозки зерна из Измаила в порты Болгарии с последующей обратной загрузкой минеральных удобрений в портах Сербии и транспортировкой в порт Джурджулешты (Молдова). Такой формат позволяет минимизировать пустые рейсы и повышать эффективность использования украинского флота.

Читайте также: