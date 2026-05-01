Ключевые моменты:

В теории военное питание работает через большой каталог продуктов и точные нормы калорийности.

На практике малые группы ПВО живут между выездами, без нормальных кухонь.

Из-за этого часть пайков накапливается мешками, а горячую еду бойцы иногда заказывают за собственные деньги.

Сами военные говорят: проще дать денежную надбавку на питание, чем возить лишние продукты по области.

Эта история началась с тяжелой коробки, которую журналистка «Одесской жизни» Тая Найденко получила от мужа, который сейчас защищает небо Одесчины от российских дронов. В ней были крупы, печенье и чай, которые так и не стали ужином на позиции. Чтобы понять, почему так происходит, она поговорила с бойцами мобильных огневых групп Одесчины. А также изучила правила обеспечения ВСУ, материалы Министерства обороны и данные о работе Государственного оператора тыла. Так и появился этот рассказ о том, как государственная система питания военных не выдерживает испытания фронтовой реальностью.

Как армейские нормы рассыпаются, доходя до малых групп

Весной, когда теплеет, жены бойцов ВСУ обычно получают тяжелую посылку от своего героя: зимнюю форму. К моему удивлению, в этом году я получила вместе с привычным баулом дополнительную коробку. В ней оказалось около 12 килограммов разных круп и макаронных изделий, сливочное масло, сотня пакетиков чая и мешок «дубового» овсяного печенья. Выяснилось, что примерно так выглядят у бойцов наших мобильных огневых групп остатки полученных пайков, которые «не пригодились». Так кто же вооружил военных таким арсеналом круп, зачем, и чем они вообще питаются?

Самая свежая публикация по поводу питания наших военных на сайте Минобороны Украины датирована ноябрем 2025 года. И, согласно ей, питание в армии бывает двух видов:

горячее питание в армейской столовой (полевой кухне),

армейский сухпаек в боевых условиях.

Продовольственное обеспечение ВСУ организовано по специальному документу – Каталогу продуктов питания, который предусматривает 360 позиций. В ассортимент входят мясо, рыба, молочные продукты, яйца, сезонные овощи и фрукты, напитки, сладости и даже экзотика, вроде свежих ананасов или орехов кешью. Закупку и обеспечение ВСУ этими продуктами осуществляет «Государственный оператор тыла» («ГОТ») Минобороны Украины на основании заявок, полученных от воинских частей.

Сколько должен съедать военный

— Минимальное количество килокалорий для питания военнослужащего в сутки – 3500;

— Усиленный боевой сухпаек – до 4100 калорий.

Воинская часть берет количество своих военнослужащих, умножает его на установленные калории, переводит калории в продукты из Каталога, которые будут готовить в армейской столовой, и формирует заявку.

Это прекрасно работает, если у вас есть столовая или полевая кухня. Но образ жизни МВГ приближен к боевому, до столовых они добираются редко. Поэтому им просто выдают положенные продукты на руки, подсчитывая нормативы по Каталогу. Как и на фронте, где на самом деле никто не питается сухпайками (ведь их можно есть без вреда для здоровья не более пары дней подряд). То есть ни реальный фронт, ни МВГ нашим Минобороны в этой схеме не предусмотрены.

Справка «ОЖ»: что такое МВГ

Мобильные огневые группы (МВГ) – важная часть нашей ПВО. Они возникли как ответ на угрозу «шахедов» и других дронов. Сегодня в состав МВГ могут входить бойцы ВСУ, ТРО, Нацгвардии и даже гражданские. Как правило, группа состоит из 3-4 человек, включая водителя автомобиля и «стрелков».

В большой армейской столовой положенные на каждого бойца 5 граммов свежего укропа или маслин превращаются в пучки зелени и банки консервов, которые идут в общие блюда. Но в МВГ обычно по 3-4 человека. И 5 граммов, умноженные на 4, дают всего 20 граммов продукта. Поэтому на деле малые группы получают куда более узкий ассортимент продуктов.

А что в меню у военных?

Группа МВГ (4 человека) получает на неделю (среди прочего):

Свинина – 5 кг,

Говядина – 1,5 кг,

Яйца – 31 шт.,

Сыр твердый – 0,5 кг,

Молоко – 1,5 л,

Колбаса – 0,7 кг,

Масло сливочное – 0,9 кг,

Сахар – 2,7 кг,

Картофель – 13,6 кг,

Апельсины – 2,5 кг,

Брынза – 200 г,

Лимон – 0,175 кг,

Маслины – 0,020 г.

Опытные бойцы МВГ уже знают, что 100 граммов крабовых палочек – это четыре штучки, по одной на каждого. А вот по одной маслине на человека никто, конечно, не выдает. Как и 100 граммов шоколада на группу или 2 грамма лаврового листа. Такие мелочи МВГ регулярно получают по накладным, но не по факту. Это остается на усмотрение продслужбы: добросовестные подсчитывают накопленные граммы – и 100 граммов консервированных персиков (на неделю) раз в несколько месяцев «превращаются» для бойцов в целую полученную банку. Или нет…

Качество продуктов также зависит от местной продслужбы

Закупает продукты у поставщика Государственный оператор тыла, но от начальника продслужбы зависит, принять продукты или признать их некачественными и отказаться. Хранение продуктов и доставка мобильным группам – тоже дело продслужбы. Где-то продукты доставляют раз в две недели, где-то еженедельно. Бойцы МВГ в Одесской области охотно делятся наблюдениями.

– Мы за пять лет видели уже и гнилую картошку, и «просрочку», – рассказывает Юрий, доброволец с 2022 года. – Приходится скандалить в таких случаях. Несколько начпродов у нас так сменились. Сейчас вроде нормально. Хотя логистика у них адская выходит, это да. Мы же по всей области рассыпаны, попробуй развези всем!

Сергей местной картошкой в пайках вполне доволен. Он сравнивает ее с той, которую выдавали в боевой бригаде на Донбассе, откуда он перевелся.

– Там, бывало, как завезут кормовую картошку! А ее хоть жарь, хоть вари полчаса, она все равно «дубовая». Тут картошка лучше. А вот сало дают – не очень. Жесткое, чисто для жарки. И часто желтое, старое, так что просто перетапливаем его или выбрасываем. Сосиски и сардельки должны быть первого сорта, а привозят – ну такое, «третий сорт не брак».

Максим в ПВО недавно, и он настаивает, что главное – мясо. А мясо дают: и свинину, и говядину, все нормального качества. Хотя при размораживании водички натекает немало… Картошка и мясо – вообще основной рацион украинского солдата, в этом независимо сходятся все мои собеседники.

Если в подразделении есть повар – повезло!

Условия проживания у бойцов МВГ обычно приближены к боевым: дешевая хата, куда заезжают отоспаться и перекусить наспех между выездами на работу, часто с крошечным холодильником или вообще без него; газплита туристическая. Тут и превращают полученные пайки в съедобные (или не очень) блюда.

– Если в группе есть кому готовить, то еще можно жить. А то бывают такие бойцы, молодежь, которые и яичницу не поджарят. Но сейчас у меня мужчины в группе подобрались 45+, мы все опытные, готовим отлично, – рассказывает Юрий.

Из странностей в пайках он вспоминает загадочную белую рыбу, похожую на палтуса. Если поджарить – в какое-то желе превращается: то ли жир сплошной, то ли перемороженная. А радует в пайках красная мороженая рыба и скумбрия, которую можно засолить, если есть время между работой.

Максим – из тех редких счастливчиков, которые защищают небо недалеко от дома. Большую часть продуктов он завозит жене и забирает обратно уже в виде горячих обедов, достается и товарищам по службе.

А группа Сергея прикрывает инфраструктуру одного из портов Одесской области, поэтому сейчас им вообще не до готовки, ведь боевая готовность почти круглосуточная.

– Пару недель назад спохватились, что уже месяц едим одно и то же. Доползли до хаты, сварили картошки и яиц – вот и весь ужин, он же обед и завтрак… И мы тогда просто заказали с курьером доставку из местного ресторана. Тысячу триста гривен за четыре порции красного борща! Но борщ отличный, не пожалели. А так и не помню, когда горячее ели…

Куда излишки?

Из круп популярны среди бойцов МВГ только две – гречка и рис. Потому что готовятся легко и быстро. Но им выдают регулярно и множество других: булгур, ячневую, пшеничную, пшенную, кукурузную, овсяную крупы. Плюс макароны, горох, красную чечевицу и овсяные хлопья. Этого добра быстро накапливаются лишние десятки килограммов.

Сливочное масло, хоть и неплохое, идет разве что на бутерброды. А они явно не так популярны, как предполагали создатели Каталога. Загадочный чай в белых пакетиках на проверку оказывается чайной пылью и пахнет странно, а выбросить жалко. Кофе бойцы МВГ пьют либо «на разлив», где успевают перехватить, либо «3 в 1», так что сахар чаще всего тоже без надобности.

До недавнего времени эти немалые излишки многие отправляли домой – женам и матерям. Но тарифы «Новой почты» постоянно растут. Нетрудно подсчитать, что 10 кг крупы и сахара (по 30-40 гривен за килограмм в среднем) уже не стоят тех усилий и денег, которых потребует их пересылка.

И все чаще эти продукты просто раздают нуждающимся и пенсионерам в тех местах, где несут службу. Не худший выход, конечно, но…

Но специальный Каталог с нормативами, но закупки через важный «ГОТ», но работа продслужб, но адская логистика, но сила-силенна продуктов, испортившихся в дороге… Кажется, крупы пенсионерам и нуждающимся можно доставлять куда более прямым путем!

Выход из ситуации есть, он довольно простой, и на нем сходятся все мои собеседники: просто дайте бойцам МВГ продуктовую надбавку к денежному обеспечению, и они сами решат, что закупать и в каких количествах. Это же касается и бойцов на линии фронта, где пайки часто значительно хуже, чем в Одесской области, а времени готовить еду – еще меньше.

– А то за пять лет уже осточертело одно и то же жрать! – жалуется Юрий. – И скандалить надоело с ними. Меня уже вся Одесса и Одесская область знают, если в плен попаду – сразу прибьют…

– А мы тебя обменяем, – твердо обещаю я. – На всю накопленную крупу обменяем и на все «дубовое» овсяное печенье. Враг не устоит!

Ранее мы рассказывали о бойцах, уничтожающих дроны над Одесчиной: кто они и как выполняют свою боевую работу.

Читайте также: Одесские охотники за шахедами — кто они и как защищают город