Ключевые моменты:
- На рынке уже много сезонных овощей, но ранний урожай пока недешевый
- Молодая картошка стоит 130–170 грн, помидоры — до 170 грн за килограмм
- Яйца продают по 47–90 грн за десяток, брынзу — до 270 грн
- Покупатели присматриваются, сравнивают и все чаще считают каждую гривну
О, какие цены!
— Слушай, Сема, ты видел цены на Новом базаре?
— Видел. После них я теперь понимаю, почему валерьянка тоже подорожала.
— Смотри, помидоры — 170 гривен!
— Да они, наверное, не просто помидоры, а с каким-то секретом.
— А огурцы?
— Огурцы вообще лежат так ровненько, как солдаты на параде.
— Ну так тут все по феншую: помидор к помидору, клубника к клубнике, укроп как прическа после парикмахера.
— Ага, только цены тоже по феншую — гармонично высокие.
— Купим хоть что-то?
— Ну разве что пакет. Чтобы не уйти с базара с пустыми руками. Хотя нет, сначала кофе выпьем.
Теперь ― о ценах.
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картошка — 30-50 грн;
- молодая картошка ― 130-170;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 90-170 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 30-50 грн;
- сладкий перец — 50-80 грн;
- баклажаны — 40-120 грн;
- капуста ― 30-50 грн;
- «молодая» капуста ― 100-120 грн;
- чеснок ― 140-150 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 15 грн
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки — 30-70 грн;
- груши — 60-100 грн;
- бананы — 60-80 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 60-120 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 70-130 грн;
- мандарины ― 130-170 грн;
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 47-90 грн;
- брынза — 180-270 грн;
- сыр — 90-180 грн.
Стоимость мяса и сала
Теперь — о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина:
- задняя часть — 280-300 грн;
- антрекот — 220-250 грн;
- шея — 220-250 грн;
- ребра — 150-200 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-240;
- шея — 250-270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- ребра — 180-190 грн;
- несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп — 90-140;
- толстолобик — 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;
- судак — 190-250 грн.
Читайте также и сравнивайте, как изменилась стоимость продуктов на Новом рынке за месяц: Цены на Новом базаре в Одессе: сколько стоят овощи, мясо и яйца весной
Ранее мы публиковали репортаж с Привоза: Цены на одесском Привозе — почему молодая картошка должна иметь приданое
Фото автора