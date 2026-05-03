Ключевые моменты:

На рынке уже много сезонных овощей, но ранний урожай пока недешевый

Молодая картошка стоит 130–170 грн, помидоры — до 170 грн за килограмм

Яйца продают по 47–90 грн за десяток, брынзу — до 270 грн

Покупатели присматриваются, сравнивают и все чаще считают каждую гривну

О, какие цены!

— Слушай, Сема, ты видел цены на Новом базаре?

— Видел. После них я теперь понимаю, почему валерьянка тоже подорожала.

— Смотри, помидоры — 170 гривен!

— Да они, наверное, не просто помидоры, а с каким-то секретом.

— А огурцы?

— Огурцы вообще лежат так ровненько, как солдаты на параде.

— Ну так тут все по феншую: помидор к помидору, клубника к клубнике, укроп как прическа после парикмахера.

— Ага, только цены тоже по феншую — гармонично высокие.

— Купим хоть что-то?

— Ну разве что пакет. Чтобы не уйти с базара с пустыми руками. Хотя нет, сначала кофе выпьем.

Теперь ― о ценах.

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картошка — 30-50 грн;

молодая картошка ― 130-170;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 90-170 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 30-50 грн;

сладкий перец — 50-80 грн;

баклажаны — 40-120 грн;

капуста ― 30-50 грн;

«молодая» капуста ― 100-120 грн;

чеснок ― 140-150 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 15 грн

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки — 30-70 грн;

груши — 60-100 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград ― 60-120 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 70-130 грн;

мандарины ― 130-170 грн;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 47-90 грн;

брынза — 180-270 грн;

сыр — 90-180 грн.

Стоимость мяса и сала

Телятина-говядина:

задняя часть — 280-300 грн;

антрекот — 220-250 грн;

шея — 220-250 грн;

ребра — 150-200 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-240;

шея — 250-270 грн;

лопатка — 220 грн;

ребра — 180-190 грн;

несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп — 90-140;

толстолобик — 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;

судак — 190-250 грн.

