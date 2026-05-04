Ключевые моменты:

В Одессе в случае удара по водоснабжению последствия могут быть серьезнее блэекаутов.

Восстановление системы может длиться месяцами из-за уязвимой и централизованной инфраструктуры.

Водопровод имеет меньше резервных вариантов, чем энергосистема.

Рекомендуют запас воды: 2 л в сутки для питья.

Какие угрозы для водной системы Одессы

Мы уже писали, что Россия может переориентировать удары по энергетике на водоснабжение крупных городов весной. По словам вице-президента Украинской водной ассоциации Артема Ширу, в Одессе возможны более серьезные последствия в случае удара РФ по системе водоснабжения, чем при отключениях электроэнергии.

Ведь водопроводные системы сложнее энергетических и имеют меньше резервных вариантов. В частности, для Одессы риски значительно выше из-за централизованной инфраструктуры.

Добавим, что кроме физических атак специалисты также обращают внимание на угрозу кибератак на системы управления водоснабжением.

По оценкам, общие потери водной инфраструктуры Украины уже составляют около 7,8 млрд. долларов. Для полного восстановления систем в течение 10 лет необходимо около 17,5 млрд долларов.

Следует отметить, что ситуацию усложняет и то, что часть оборудования не производится в Украине, что может задерживать ремонт и восстановление после повреждений.

Эксперты советуют заранее позаботиться о минимальных резервах воды:

2 литра в сутки на человека – для питья.

10-15 литров в сутки — для бытовых нужд.

К примеру, для семьи из трех человек в неделю требуется не менее 42 литров питьевой воды и 210–315 литров для хозяйственных нужд.

Специалисты рекомендуют хранить воду в больших емкостях, например, в 20-литровых бутылях, а также заранее определить альтернативные источники — скважины, колодцы или бюветы в пределах пешей доступности.

