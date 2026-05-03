Ключевые факты:

Участок дороги протяженностью более 33 километров (от Болграда до Измаила) признан аварийным.

Возросшая нагрузка последних лет привела к полной потере несущей способности основания дороги.

В 2025–2026 годах финансирование ремонта не выделялось.

Трасса Измаил – Болград: текущее состояние и перспективы

О плохом состоянии трассы Измаил — Болград пишет издание «Махала».

Несмотря на то, что специалисты ведомства регулярно проводят мониторинг, результаты проверок неутешительны: если участок в первые три километра еще считается проездным, то отрезок с 9-го по 43-й километр фактически разрушен. На покрытии образовалась сплошная сетка трещин, проседания и деформации, что свидетельствует о износе не только верхнего слоя, но и всей дорожной «подушки».

Дорога Т-16-31 является объектом государственного значения и находится на балансе Служби восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Почему дорогу не ремонтируют?

Основная преграда — отсутствие бюджетных назначений. В условиях военного положения согласно Бюджетному кодексу Украины средства выделяются в первую очередь на военные нужды. За последние два года на данной трассе не проводилось ни текущих, ни капитальных работ.

Поддержание минимальной безопасности движения возложено на подрядную организацию ООО «Евродор» в рамках договора от августа 2025 года. Однако это лишь «эксплуатационное содержание» — ямочный ремонт или очистка, которые по государственным стандартам не могут заменить полноценное восстановление конструктивных слоев. Согласно нормативам, дорога относится к третьему уровню требований, что подразумевает лишь обеспечение минимально безопасного проезда.

Водителям придется и дальше пользоваться разрушенным маршрутом, так как полноценное восстановление трассы станет возможным только после стабилизации финансовой ситуации в стране и выделения целевых ассигнований.

