Ключевые моменты:

Высший совет правосудия рекомендует уволить судью Наталью Чебан через годы отсутствия на работе.

Чебан фактически так и не приступил к рассмотрению дел.

В 2024-2025 годах неоднократно с нее требовали вернуться к работе, но она не явилась.

Судья объясняет свое отсутствующее пребывание тем, что после начала полномасштабной войны уехала с ребенком в Норвегию, где получила коллективную защиту, которая не позволяла ему возвращения к завершению военного положения.

Что известно

Высший совет правосудия (ВРП) подтвердил решение Второй Дисциплинарной палаты о привлечении к ответственности судьи Натальи Чебан из Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области. В результате, судью рекомендуют уволить из-за длительного отсутствия на работе. К слову, решение можно обжаловать в установленном законом порядке.

В решении говорится, что Наталию Чебан впервые назначили судьей в 2012 году на пять лет. После завершения полномочий в 2017 году она не работала до ноября 2021 года. Далее Указом президента от 29 ноября 2021 г. ее переустановили на должность, но, по данным дисциплинарной палаты, она так и не взялась за рассмотрение дел.

Кроме этого, с декабря 2021 года судья оформила серию отпусков: сначала ежегодные оплачиваемые и неиспользованные дни, затем без сохранения зарплаты. В 2024–2025 годах собрание судей дважды призывало его вернуться после отпусков. Однако в мае 2025-го, по истечении очередного срока, Чебан не появилась на работе. Руководство суда отказало в продлении отпуска и требовало немедленно приступить к обязанностям, но он не прибыл.

Следует отметить, что в объяснениях судья указала, что после начала полномасштабного вторжения уехала с ребенком в Норвегию, где получила коллективную защиту. По ее словам, программа не позволяла возвращаться в Украину до отмены военного положения, что объясняло просьбу об отпусках.

