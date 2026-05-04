Ключевые моменты:

  • 4 мая в Одессе запланированы масштабные дорожные ремонты.
  • Работы будут проходить на нескольких улицах и проездах города.
  • Возможны пробки и частичные ограничения движения.
  • Водителям советуют заранее планировать маршруты и выбирать объезды.

Какие участки лучше обходить

  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
  • ул. Святослава Рихтера (на участке от «ПриватБанка» до Ивановского путепровода)
  • межквартальный проезд по ул. Алексея Вадатурского, №67, 69, 71
  • ул. Ицхака Рабина (тротуар на участке от пл. Бориса Деревянко до ул. Евгения Танцуры (нечетная сторона)
  • ул. Академика Королева
  • ул. Ризовская (тротуар на участке от ул. Раскидайловская до ул. Тараса Кузьмина)
  • ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона)
  • ул. Дюковская (тротуар на участке от дома по адресу: ул. Тараса Кузьмина, 32 до дома по адресу: ул. Дюковская 6)
  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымска)

Напомним, в Украине досрочно завершили основные ремонтные работы на международных дорогах, в том числе на направлениях, обеспечивающих сообщение с Одесской и Одессой.

