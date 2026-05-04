Ключевые моменты:
- 4 мая в Одессе запланированы масштабные дорожные ремонты.
- Работы будут проходить на нескольких улицах и проездах города.
- Возможны пробки и частичные ограничения движения.
- Водителям советуют заранее планировать маршруты и выбирать объезды.
Какие участки лучше обходить
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- ул. Святослава Рихтера (на участке от «ПриватБанка» до Ивановского путепровода)
- межквартальный проезд по ул. Алексея Вадатурского, №67, 69, 71
- ул. Ицхака Рабина (тротуар на участке от пл. Бориса Деревянко до ул. Евгения Танцуры (нечетная сторона)
- ул. Академика Королева
- ул. Ризовская (тротуар на участке от ул. Раскидайловская до ул. Тараса Кузьмина)
- ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона)
- ул. Дюковская (тротуар на участке от дома по адресу: ул. Тараса Кузьмина, 32 до дома по адресу: ул. Дюковская 6)
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымска)
Напомним, в Украине досрочно завершили основные ремонтные работы на международных дорогах, в том числе на направлениях, обеспечивающих сообщение с Одесской и Одессой.