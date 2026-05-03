Ключевые моменты:

  • Пустой детсад отремонтировали и обустроили для жизни
  • Первыми сюда переехала многодетная семья из Запорожской области
  • Сейчас здесь живут переселенцы из Херсонщины, Донетчины и Константиновки
  • Громада, больница и благотворители помогают людям начать все сначала

Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал в приюте для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Любашевской громаде, расположенном в селе Троицкое, и пообщался с руководителем Центра предоставления социальных услуг Татьяной Павловой и самими переселенцами. В статье также использованы данные о количестве переселенцев в Одесской области, информация о работе мест временного проживания ВПЛ и конкретные примеры помощи людям, прибывшим из опасных регионов.

Почти полмиллиона отдали на ремонт

Бывший детсад стал приютом для переселенцев

Помещение бывшего детского сада «Колокольчик» в Троицком переоборудовали под приют на 20 мест. На ремонт учреждения из местного бюджета выделили почти полмиллиона гривен, а одесские благотворители из общественной организации «10 апреля» помогли бытовой техникой, средствами гигиены и продуктами. С ремонтом помог аграрий Александр Бондаренко, а порядок в учреждении наводили социальные работницы.

Здесь есть кухня с необходимой техникой и посудой, столовая, две гигиенические комнаты и душевые. Для удобства жильцов установили две стиральные машины. В учреждении есть бойлеры и генератор, который очень выручает во время отключений света.

Хотя одновременно следует отметить, что большинство переселенцев живет в частном секторе громады.

Первыми жителями стала семья с пятью сыновьями

Руководитель Центра предоставления соцуслуг Татьяна Павлова

Руководитель Центра предоставления соцуслуг Татьяна Павлова сообщила, что место временного проживания (МВП) приняло первых жильцов еще в марте 2023 года. Первой заселилась многодетная семья Хвостенковых из Запорожской области с пятью сыновьями, младший из которых родился накануне большой войны.

С тех пор здесь проживало более сотни переселенцев из Херсонской, Донецкой, Харьковской областей. Некоторые позже уехали в Европу, переехали в Любашевку или Одессу либо приобрели собственное жилье в Троицком.

– Сейчас здесь живут 11 переселенцев, преимущественно пенсионеры из Херсонщины и Донетчины. Накануне Пасхи прибыли беженцы из города Константиновка, который россияне постоянно атакуют. Поэтому люди приехали к нам в прямом смысле почти голые и босые, – рассказала Татьяна Павлова. – Необходимую одежду сразу предоставила Любашевская больница, которая регулярно получает гуманитарную помощь из Европы. Не заставили себя ждать и надежные одесские благотворители из общественной организации «Десятое апреля». Привезли продукты и бытовые вещи.

Юноше из Константиновки взялись срочно восстанавливать паспорт, чтобы он мог получать государственные выплаты.

Чем помогают ВПЛ?

На приеме у главы громады

Татьяна рассказала, что ОО «Десятое апреля» (президент Марина Курочкина) постоянно оказывает помощь их жильцам. Прежде всего это бесплатные консультации по правам ВПЛ, восстановление документов, правовая помощь и защита, помощь в трудоустройстве, доставка больных в Одессу на обследование и лечение и другое.

Громада оказывает переселенцам помощь, жилье, обеспечивает нуждающихся людей самым необходимым.

К сожалению, война продолжается, люди вынуждены покидать родные дома, и в отделении временного проживания всегда есть жильцы.

Цифра

  • С начала войны более 230 тысяч человек из прифронтовых зон и оккупированных территорий нашли приют в Одесской области.
  • По количеству внутренне перемещенных лиц Одесская область занимает седьмое место в Украине.
  • В Украине действуют более 1100 учреждений для временного проживания ВПЛ почти на 81 тысячу койко-мест.

