Ключевые моменты:

Пустой детсад отремонтировали и обустроили для жизни

Первыми сюда переехала многодетная семья из Запорожской области

Сейчас здесь живут переселенцы из Херсонщины, Донетчины и Константиновки

Громада, больница и благотворители помогают людям начать все сначала

Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук побывал в приюте для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Любашевской громаде, расположенном в селе Троицкое, и пообщался с руководителем Центра предоставления социальных услуг Татьяной Павловой и самими переселенцами. В статье также использованы данные о количестве переселенцев в Одесской области, информация о работе мест временного проживания ВПЛ и конкретные примеры помощи людям, прибывшим из опасных регионов.

Почти полмиллиона отдали на ремонт

Помещение бывшего детского сада «Колокольчик» в Троицком переоборудовали под приют на 20 мест. На ремонт учреждения из местного бюджета выделили почти полмиллиона гривен, а одесские благотворители из общественной организации «10 апреля» помогли бытовой техникой, средствами гигиены и продуктами. С ремонтом помог аграрий Александр Бондаренко, а порядок в учреждении наводили социальные работницы.

Здесь есть кухня с необходимой техникой и посудой, столовая, две гигиенические комнаты и душевые. Для удобства жильцов установили две стиральные машины. В учреждении есть бойлеры и генератор, который очень выручает во время отключений света.

Хотя одновременно следует отметить, что большинство переселенцев живет в частном секторе громады.

Первыми жителями стала семья с пятью сыновьями

Руководитель Центра предоставления соцуслуг Татьяна Павлова сообщила, что место временного проживания (МВП) приняло первых жильцов еще в марте 2023 года. Первой заселилась многодетная семья Хвостенковых из Запорожской области с пятью сыновьями, младший из которых родился накануне большой войны.

С тех пор здесь проживало более сотни переселенцев из Херсонской, Донецкой, Харьковской областей. Некоторые позже уехали в Европу, переехали в Любашевку или Одессу либо приобрели собственное жилье в Троицком.

– Сейчас здесь живут 11 переселенцев, преимущественно пенсионеры из Херсонщины и Донетчины. Накануне Пасхи прибыли беженцы из города Константиновка, который россияне постоянно атакуют. Поэтому люди приехали к нам в прямом смысле почти голые и босые, – рассказала Татьяна Павлова. – Необходимую одежду сразу предоставила Любашевская больница, которая регулярно получает гуманитарную помощь из Европы. Не заставили себя ждать и надежные одесские благотворители из общественной организации «Десятое апреля». Привезли продукты и бытовые вещи.

Юноше из Константиновки взялись срочно восстанавливать паспорт, чтобы он мог получать государственные выплаты.

Чем помогают ВПЛ?

Татьяна рассказала, что ОО «Десятое апреля» (президент Марина Курочкина) постоянно оказывает помощь их жильцам. Прежде всего это бесплатные консультации по правам ВПЛ, восстановление документов, правовая помощь и защита, помощь в трудоустройстве, доставка больных в Одессу на обследование и лечение и другое.

Громада оказывает переселенцам помощь, жилье, обеспечивает нуждающихся людей самым необходимым.

К сожалению, война продолжается, люди вынуждены покидать родные дома, и в отделении временного проживания всегда есть жильцы.

Цифра

С начала войны более 230 тысяч человек из прифронтовых зон и оккупированных территорий нашли приют в Одесской области.

По количеству внутренне перемещенных лиц Одесская область занимает седьмое место в Украине.

В Украине действуют более 1100 учреждений для временного проживания ВПЛ почти на 81 тысячу койко-мест.

