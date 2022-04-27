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Рашисты снова ударили по мосту в Затоке: он разрушен

Рашисты снова ударили по мосту в Затоке: он разрушен

27 апреля российские агрессоры второй раз обстреляли мост через Днестровский лиман в Затоке. Днем ранее он получил повреждения из-за попадания ракеты.

О повторной ракетной атаке сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одещина! Повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Мост подвергся разрушению», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы «Укрзализныци» Александра Камышина, пострадавших железнодорожников нет, степень пораженности инфраструктуры можно будет определить по окончании воздушной тревоги.

«Орда нанесла повторный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Это произошло примерно в 6:45» — сообщил он.

Первый ракетный удар по мосту в Затоке враг нанес 26 апреля. Тогда из трех ракет две промазали, а одна частично повредила сооружение.

Автомобильное движение после этого по нему проходило по одной полосе в реверсном режиме. Востанавливались железнодорожные пути.

 

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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