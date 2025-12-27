Ключевые моменты:

Серия снимков Sentinel-1 (22–24 декабря): от локального загрязнения растительным маслом до неуправляемого шлейфа вдоль побережья Одессы.

«Хронометр крушения»: спутники фиксируют эволюцию аварии во времени.

Экологической катастрофы можно было избежать

«Хронометр катастрофы»

По сути спутниковые снимки Sentinel-1 не просто прекрасные картинки, а реальный «хронометр катастрофы».

По словам эксперта по вопросам морской экологии, гидробиологии, урбанистической экологии и охраны окружающей среды Владислава Балинского, снимки четко показывают, как загрязнение растительным маслом началось локально, а из-за промедления вырвалось в Черное море.

Балинский опубликовал в своих соцсетях серию снимков с 22 по 24 декабря в хронологическом порядке — от первых признаков до полного хаоса (снимок 1: 22.12; №2: 23.12; №3–5: 24.12 в разных масштабах).

Итак, 20 декабря ракетно-дроновая атака повредила емкости терминала «Allseeds». Масло хлынуло в Большой Аджалицкий лиман. Загрязнение еще было локальным – его можно было сдержать.

Еще 21 декабря масляное пятно держалось в проливе лимана. Это был идеальный момент для действий: перекрыть «узкое горло» боновыми заграждениями и собрать загрязнение специальной техникой. По словам эксперта, здесь решалась, станет ли локальная проблема морской катастрофой.

22 декабря спутник фиксирует, как масло начинает просачиваться из пролива в открытое море. Локализация либо не состоялась, либо была чисто формальной.

Из спутниковых снимков видно, что 23 декабря площадь загрязнения резко растет. Уже было ясно, что масло дойдет до побережья Одессы. Но публичное реагирование — штаб, предупреждения, подготовку пляжей — не запустили.

24 декабря на снимках – длинный шлейф вдоль берега. Остановить уже невозможно: растительное масло поражает птиц, загрязняет прибрежную зону и живую природу.

Эксперт отметил, что анализ сделан по методике интерпретации Sentinel-1 и Sentinel-2, разработанной с командой Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) в проекте Horizon — Sundance Project (Владислав Михайленко).

Напомним, разлив масла произошел после удара РФ по емкостям с растительным маслом в порту Пивденный, из-за чего масляные пятна появились на поверхности моря.