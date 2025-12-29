Ключевые моменты:

На большинстве пляжей Одессы следов масла не обнаружено;

Уровень загрязнения заметно снизился, ситуация стабилизируется;

Анализы воды показали: превышений норм нет.

Состояние пляжей в Одессе 29 декабря

По состоянию на 29 декабря специалисты продолжают мониторинг загрязнения побережья Одессы. По результатам проверок 27 и 28 декабря загрязнений маслом в акватории Черного моря и на песке большинства пляжей не выявлено.

Чистыми признаны участки пляжей Ланжерон, Отрада, Дельфин, Аркадия, а также зоны в районе 15-й и 16-й станций Большого Фонтана и участок возле ресторана YUG. На этих локациях следов масла в воде и на берегу не обнаружили.

На инклюзивном пляже в районе 11-й станции Большого Фонтана экологи зафиксировали значительное уменьшение загрязнения. Сейчас там наблюдаются лишь небольшие, разрозненные пятна на поверхности воды.

На пляже Санторини ранее были установлены боновые заграждения. Это помогло существенно снизить загрязнение, однако отдельные следы масла там все еще сохраняются.

Кроме того, специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний взяли 16 проб морской воды для лабораторных исследований. Результаты показали, что содержание нефтепродуктов соответствует действующим нормам.

За последние два дня погибших птиц на побережье не обнаружено.

Напомним, загрязнение появилось после вражеской атаки по контейнерам в порту Пивденный. В результате в море попало растительное масло, смешанное с продуктами горения.